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[INFOGRAPHIC] Cristiano Ronaldo và hành trình qua 6 kỳ World Cup

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Cristiano Ronaldo và hành trình qua 6 kỳ World Cup

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup. Hành trình huyền thoại của CR7 được khắc họa qua những con số ấn tượng.

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