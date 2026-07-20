Điện lực An Giang: Gói thầu 8,3 tỷ đồng vướng kiến nghị về tiêu chí kỹ thuật

Trước khi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt trúng gói thầu "Thi công sửa chữa", Công ty Điện lực An Giang nhận nhiều kiến nghị về HSMT.

Công ty Điện lực An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công sửa chữa", thuộc công trình "Sửa chữa màn hình hội trường, điều độ lưới điện" thông qua Quyết định số 1772/QĐ-PCAG ngày 10/07/2026.

Theo đó, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt với giá trúng thầu là 8.197.005.600 đồng. So với giá gói thầu ban đầu được công bố là 8.371.201.549 đồng, sau đấu thầu, ngân sách Nhà nước tiết kiệm được khoảng 174 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 2%.

Quyết định số 1772/QĐ-PCAG ngày 10/07/2026 của Công ty Điện lực An Giang. Nguồn MSC

Việc gói thầu kết thúc với tỷ lệ tiết kiệm thấp, cùng hàng loạt kiến nghị từ phía nhà thầu dự thầu trong suốt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn về tính cạnh tranh trong đấu thầu qua mạng.

Diễn biến hồ sơ ghi nhận, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với mã thông báo IB2600184810. Ngay sau khi hồ sơ mời thầu được đăng tải, các phản ứng từ thị trường đã xuất hiện với những văn bản kiến nghị liên tiếp.

Cụ thể, tại Đơn kiến nghị làm rõ và sửa đổi hồ sơ mời thầu ngày 29/05/2026, một nhà thầu đã chỉ ra điểm bất hợp lý tại yêu cầu kỹ thuật đối với bộ điều khiển LED. Hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chí thiết bị phải đáp ứng tính năng: "Tương đương Trình duyệt web OS 4.0 hoặc cao hơn".

Nhà thầu kiến nghị cho rằng hệ điều hành webOS vốn là nền tảng sở hữu độc quyền của hãng LG Electronics, các hãng sản xuất màn hình hiển thị/Smart TV lớn khác trên thị trường như Samsung, Sony hay Xiaomi hoàn toàn không thể tích hợp mặc định. Việc quy định đích danh tiêu chí này bị nhà thầu đặt nghi vấn là hành vi "cài cắm" điều khoản nhằm chỉ định thương hiệu, vô tình loại bỏ cơ hội cạnh tranh của các nhà thầu cung cấp sản phẩm sử dụng hệ điều hành phổ biến khác như Android OS hay Tizen OS.

Văn bản kiến nghị của nhà thầu. Nguồn MSC

Đối diện với các phản hồi này, Công ty Điện lực An Giang đã ban hành văn bản số 3732/PCAG-ĐT ngày 08/06/2026. Chủ đầu tư khẳng định việc đặt ra tiêu chuẩn kỹ thuật trên nhằm bảo đảm thiết bị được kiểm soát chặt chẽ về mức phát xạ điện từ, an toàn điện và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là thị lực cho cán bộ vận hành lưới điện khi phải quan sát liên tục trong thời gian dài.

Đồng thời, phía chủ đầu tư nhấn mạnh hồ sơ mời thầu đã quy định rõ cụm từ "hoặc cao hơn", cho phép nhà thầu chào các tiêu chuẩn, chứng nhận có giá trị kỹ thuật tương đương. Với lý giải này, chủ đầu tư quyết định giữ nguyên các yêu cầu kỹ thuật đã phê duyệt. Tuy nhiên, những tranh cãi về mặt pháp lý chưa dừng lại ở đó khi gói thầu tiếp tục ghi nhận thêm kiến nghị liên quan đến phạm vi công việc thu hồi thiết bị cũ, cho thấy sự căng thẳng trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Xét về năng lực của nhà thầu trúng thầu – Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt (địa chỉ tại số 27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP HCM), đây là đơn vị có quy mô hoạt động đấu thầu rộng khắp.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tới 415 gói thầu, trong đó trúng 242 gói với tổng giá trị trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng.

Tại Công ty Điện lực An Giang, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt cũng không phải "gương mặt mới" khi từng trúng gói thầu về thiết bị âm thanh phòng họp trước đó.

Biên bản mở thầu của gói thầu IB2600184810 cho thấy có 2 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, Công ty TNHH Viễn thông số Việt không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, trong khi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt được xếp hạng thứ nhất và trúng thầu.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng pháp luật về đấu thầu cho phép chủ đầu tư xây dựng yêu cầu kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu năm 2023 nghiêm cấm việc đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu.

Theo luật sư, khi xuất hiện kiến nghị cho rằng một tiêu chí kỹ thuật có thể gắn với sản phẩm hoặc công nghệ mang tính độc quyền, chủ đầu tư cần xem xét, giải trình đầy đủ và làm rõ khả năng chấp nhận các giải pháp tương đương nhằm bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.