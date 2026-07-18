5 nhà thầu cạnh tranh gói Đường Bờ Tây - Kênh Chà, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng

Trong bối cảnh các địa phương tăng cường công khai, minh bạch hoạt động đầu tư công, đấu thầu rộng rãi qua mạng tiếp tục được áp dụng nhằm nâng cao tính cạnh tranh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách. Gói thầu số 04 thuộc công trình Đường Bờ Tây - Kênh Chà (bờ tây) do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Phú Trung làm chủ đầu tư là một trong những gói thầu thu hút nhiều nhà thầu tham gia.

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 04: Thi công công trình Đường Bờ Tây - Kênh Chà (bờ tây) (Mã TBMT: IB2600286956) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Giá gói thầu được phê duyệt là 5.698.816.000 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn phân cấp cấp xã.

Biên bản mở thầu cho thấy có 5 nhà thầu độc lập tham dự. Trong đó, Công ty TNHH MTV Tư vấn và XD Tân An Vĩnh Long đưa ra giá dự thầu sau giảm giá 4.660.689.545 đồng, tương ứng mức giảm khoảng 18,1% so với giá gói thầu.

Đứng tiếp theo là Công ty TNHH MTV TV TK - XD Tiến Đạt Châu Thành với giá dự thầu 4.700.828.423 đồng, giảm khoảng 17,5%.

Các nhà thầu còn lại gồm Công ty TNHH XD-DV-TM Bảo Trang giảm khoảng 12,2%; Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Gia Phát giảm 1,31%; Liên danh Tân Phú Trung chào giá 4.781.154.100 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 07/BCĐG-E-HSDT của tổ chuyên gia và Quyết định số 137/QĐ-TTCUDVC do Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Phú Trung ký phê duyệt, Công ty TNHH MTV Tư vấn và XD Tân An Vĩnh Long được lựa chọn trúng thầu.

Nhà thầu được xác định đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật và có giá đánh giá thấp nhất. Giá trúng thầu là 4.660.689.545 đồng, bằng giá dự thầu sau giảm giá. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói trong thời gian 180 ngày.

So với giá gói thầu được duyệt, mức giá trúng thầu giúp tiết kiệm cho ngân sách 1.038.126.455 đồng, tương đương tỷ lệ khoảng 18,22%.

Nguồn MSC

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH MTV Tư vấn và XD Tân An Vĩnh Long (MST: 1501038158) có trụ sở tại số 6B/12, ấp Tân An, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long, do ông Nguyễn Thanh Phong làm Giám đốc.

Tính đến giữa tháng 7/2026, doanh nghiệp đã tham gia 84 gói thầu, trong đó trúng 52 gói, trượt 27 gói và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm trường hợp tham gia độc lập và liên danh, đạt khoảng 249,75 tỷ đồng.

Hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại Đồng Tháp với 40 gói thầu và Vĩnh Long với 32 gói thầu.

Theo dữ liệu công khai, doanh nghiệp cũng từng tham gia và trúng nhiều gói thầu xây lắp tại khu vực Châu Thành, chủ yếu là các công trình hạ tầng quy mô vừa và nhỏ.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu Đường Bờ Tây - Kênh Chà (bờ tây) tiếp tục ghi nhận sự cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp tham dự, qua đó góp phần tạo mức tiết kiệm đáng kể cho ngân sách nhà nước.