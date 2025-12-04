Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Diễn biến mới vụ 46 hộ dân ở Bắc Ninh bị mất sổ đỏ

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn UBND phường Bồng Lai về việc giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân ở khu phố Vũ Dương.

Mạnh Hưng

Liên quan vụ việc 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy (sổ đỏ), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn UBND phường Bồng Lai về việc giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về vụ việc, ngày 26/11/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị để xem xét, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho người dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai.

cats.jpg
Nhiều hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất sổ đỏ được cấp từ năm 2000.

Sở đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát chính xác các trường hợp sổ đỏ đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất mà bị mất và tình hình biến động đất đai của các trường hợp này, đồng thời xác định việc cấp sổ đỏ của UBND huyện Quế Võ (cũ) đã đảm bảo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp sổ đỏ trước đây.

Căn cứ vào kết quả rà soát, UBND phường Bồng Lai phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ.

Trường hợp sổ đỏ đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay không biến động diện tích thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ thực hiện quy trình cấp lại ngay cho người dân. Trường hợp sổ đỏ đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay có biến động về diện tích thì thực hiện quy trình lồng ghép cấp lại, cấp đổi sau đo đạc theo quy định.

Trường hợp sổ đỏ đã ký chưa đúng quy định thì UBND phường Bồng Lai xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2 chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ phối hợp với UBND phường Bồng Lai trong việc thực hiện đo đạc bản đồ (nếu có); hoàn thiện hồ sơ cấp lại sổ đỏ theo quy định.

cats-7260.jpg
Nhà cửa của người dân ở phố Vũ Dương xuống cấp, nhưng do bị mất sổ đỏ nên gặp nhiều khó khăn trong việc sửa chữa.

Vụ việc 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất sổ đỏ được cấp từ năm 2000, đã được Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh trước đó.

Tại văn bản số 330/CV-UBND của UBND phường Bồng Lai, có nêu thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ). Qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định, sổ đỏ của 46 hộ gia đình, cá nhân tại phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.

Liên quan đến vụ việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tại văn bản số 250-CV/TU ngày 25/11/2025; của Đảng uỷ UBND tỉnh tại văn bản số 143-CV/ĐU ngày 26/11/2025 về việc báo cáo, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề đất đai ở phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa kiểm tra, xác minh nội dung, thông tin phản ánh nêu trên; có biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

#46 hộ dân bị mất sổ đỏ #Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh #Bồng Lai

Bài liên quan

Xã hội

Sổ đỏ của 46 hộ dân bị mất, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói gì?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, việc sổ đỏ của 46 hộ dân ở Vũ Dương bị mất đã được báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 25/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống liên quan đến vụ việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại buổi họp giải phóng mặt bằng vừa qua, nội dung này đã được báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn.

"Chủ tịch cũng đã có ý kiến, kết luận. Việc này có liên quan đến cán bộ trong quá trình sáp nhập làm mất sổ. Mà có nhiều trường hợp, không phải mỗi chỗ đấy (tức phố Vũ Dương, Bồng Lai- PV)"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói.

Xem chi tiết

Xã hội

ĐBQH Phạm Văn Hòa đề nghị khôi phục sổ đỏ, xin lỗi 46 hộ dân

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng sổ đỏ của 46 hộ dân ở Bắc Ninh bị mất lỗi do chính quyền, nên phải khôi phục lại và xin lỗi người dân.

Liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa khẳng định, không thể có chuyện chính quyền làm mất, nhưng bắt người dân phải đi làm hồ sơ lại từ đầu.

cats.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. (Ảnh: Media Quốc hội).
Xem chi tiết

Xã hội

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu làm rõ 46 hộ dân bị mất sổ đỏ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc báo cáo làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề đất đai tại phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tại văn bản ngày 25/11/2025; của Đảng ủy UBND tỉnh tại văn bản số ngày 26/11/2025 về việc báo cáo, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề đất đai ở phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND phường Bồng Lai và UBND phường Nhân Hòa kiểm tra, xác minh nội dung, thông tin phản ánh nêu trên; có biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

cats-1087.jpg
Nhiều năm qua, một số người dân thôn Vũ Dương đã được cấp sổ đỏ nhưng lại bị xã Bồng Lai cũ làm mất.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đường Ngọc Như (Hà Tĩnh) đã đổi quốc tịch Lào, thay thông tin cá nhân, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè.