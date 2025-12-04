Diễn biến mới vụ 46 hộ dân ở Bắc Ninh bị mất sổ đỏ

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn UBND phường Bồng Lai về việc giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân ở khu phố Vũ Dương.

Liên quan vụ việc 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy (sổ đỏ), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn UBND phường Bồng Lai về việc giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về vụ việc, ngày 26/11/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị để xem xét, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho người dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai.

Nhiều hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất sổ đỏ được cấp từ năm 2000.

Sở đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát chính xác các trường hợp sổ đỏ đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất mà bị mất và tình hình biến động đất đai của các trường hợp này, đồng thời xác định việc cấp sổ đỏ của UBND huyện Quế Võ (cũ) đã đảm bảo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp sổ đỏ trước đây.

Căn cứ vào kết quả rà soát, UBND phường Bồng Lai phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ.

Trường hợp sổ đỏ đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay không biến động diện tích thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ thực hiện quy trình cấp lại ngay cho người dân. Trường hợp sổ đỏ đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay có biến động về diện tích thì thực hiện quy trình lồng ghép cấp lại, cấp đổi sau đo đạc theo quy định.

Trường hợp sổ đỏ đã ký chưa đúng quy định thì UBND phường Bồng Lai xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2 chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ phối hợp với UBND phường Bồng Lai trong việc thực hiện đo đạc bản đồ (nếu có); hoàn thiện hồ sơ cấp lại sổ đỏ theo quy định.

Nhà cửa của người dân ở phố Vũ Dương xuống cấp, nhưng do bị mất sổ đỏ nên gặp nhiều khó khăn trong việc sửa chữa.

Vụ việc 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất sổ đỏ được cấp từ năm 2000, đã được Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh trước đó.

Tại văn bản số 330/CV-UBND của UBND phường Bồng Lai, có nêu thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ). Qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định, sổ đỏ của 46 hộ gia đình, cá nhân tại phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.