Chiều nay, TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều ngày 30/6, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp.

Sáng nay (30/6), Sở GD&ĐT TPHCM họp để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027. Ngay sau đó, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tới hơn 151.000 thí sinh.

Theo kế hoạch, dự kiến chậm nhất 15h ngày 30/6, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà vào 179 trường THPT công lập năm học 2026-2029.

Kỳ thi lớp 10 đã kết thúc ngày 2/6. Năm đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước.

Đề thi lớp 10 được nhiều giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá đã giảm độ khó để phù hợp với tình hình học sinh. Vì thế, điểm chuẩn lớp 10 dự kiến tăng từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ từng trường.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM dự kiến tăng. Ảnh Thuận Văn

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện 2 bước bắt buộc gồm xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển.

Cụ thể, căn cứ kết quả trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT TPHCM tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT theo hướng dẫn của từng trường.

Tùy tình hình nhập học thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT, Sở GD&ĐT TPHCM có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm tuyển đủ chỉ tiêu còn thiếu. Đối tượng được tham gia đợt tuyển sinh này là những học sinh đã dự thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã công bố điểm chuẩn chuyên và tích hợp trước để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. Sau khi hệ thống "làm sạch" dữ liệu, loại những em đã chọn học chuyên hoặc tích hợp khỏi danh sách, Sở mới tiến hành xét và công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà.

Nếu công bố điểm chuẩn tất cả các hệ cùng lúc, một thí sinh có thể đồng thời trúng tuyển lớp chuyên và lớp đại trà. Khi thí sinh lựa chọn học chuyên, suất học ở lớp đại trà sẽ bị bỏ trống, trong khi một thí sinh khác đủ điểm đáng lẽ trúng tuyển lại bị đánh rớt. Việc xét tuyển theo trình tự giúp hạn chế tối đa tình trạng này, bảo đảm chỉ tiêu lớp đại trà được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu.