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Xã hội

TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập 2026, nhiều trường vượt 24 điểm

Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố điểm chuẩn chính thức vào các lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn từ 10 đến 24,75 điểm.

Bình Nguyên

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 dao động từ 10 đến 24,75 điểm, trong đó Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục dẫn đầu với mức 24,75 điểm.

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục là trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất thành phố với 24,75 điểm. Xếp ngay sau là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa cùng lấy 24,5 điểm.

Ba trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trần Phú và Bùi Thị Xuân cùng có điểm chuẩn 24,25 điểm; trong khi THPT Phú Nhuận và THPT Nguyễn Hữu Cầu cùng lấy 24 điểm. Như vậy, toàn thành phố có 8 trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 24 điểm trở lên, tiếp tục là nhóm trường có mức cạnh tranh cao nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Ngay sau nhóm dẫn đầu là nhiều trường có điểm chuẩn từ 22 đến dưới 24 điểm như THPT Marie Curie (22,25 điểm), THPT Bình Phú và Võ Trường Toản (22,5 điểm), THPT Nam Sài Gòn và Trần Hưng Đạo (22,25 điểm), THPT Lương Thế Vinh (22,75 điểm), THPT Nguyễn Du (21,75 điểm), THPT Gò Vấp (22 điểm), THPT Tân Bình (21,5 điểm), THPT Thủ Đức (22,75 điểm)... Đây chủ yếu là các trường có truyền thống tuyển sinh ổn định và thu hút đông thí sinh đăng ký hằng năm.

Ở nhóm còn lại, mặt bằng điểm chuẩn chủ yếu dao động từ 16 đến 22 điểm. Nhiều trường tại các quận, huyện và khu vực ngoại thành có điểm chuẩn từ 14 đến dưới 16 điểm như THPT Nguyễn Văn Linh (11,75 điểm), THPT Long Trường (12,5 điểm), THPT Nguyễn Văn Tăng (12 điểm), THPT Tân Túc (12,75 điểm), THPT Quang Trung (12,25 điểm)...

Thí sinh đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chuẩn bị cho giai đoạn xét tuyển vào các trường đại học. Ảnh: Nhật Thịnh/Nguồn baoquocte.vn

Thí sinh đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chuẩn bị cho giai đoạn xét tuyển vào các trường đại học. Ảnh: Nhật Thịnh/Nguồn baoquocte.vn

Mức điểm chuẩn thấp nhất của nguyện vọng 1 là 10 điểm, ghi nhận tại THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa; bên cạnh đó có một số trường lấy 10,5 hoặc 10,75 điểm.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 là 112.364 học sinh.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng đơn vị.

Những học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học trên hệ thống hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển.

Khi đó, học sinh không được bảo lưu kết quả và cũng mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo, kể cả đợt tuyển sinh bổ sung, trong cùng năm học.

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của các trường THPT tại TPHCM cụ thể như sau:

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#Điểm chuẩn lớp 10 #TPHCM #tuyển sinh 2026 #trường công lập #điểm thi

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