Dịch vụ hút khách bậc nhất ngày Rằm tháng 7

Các dịch vụ từ mâm cúng trọn gói, viết sớ cầu siêu đến ship đồ tại nhà...giúp thị trường sôi động mỗi mùa Vu Lan.

Rằm tháng 7 (còn gọi là lễ Vu lan báo hiếu) từ lâu đã trở thành nét văn hóa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là cơ hội để nhiều dịch vụ nở rộ, thu hút đông đảo khách hàng.

Mâm cúng trọn gói: Đáp ứng nhu cầu của những gia đình bận rộn, các dịch vụ này cung cấp mâm cúng mặn hoặc chay đã được chuẩn bị sẵn, bao gồm gà luộc, xôi, nem, rau củ,...

Dịch vụ tại chùa: Rằm tháng 7 cũng là dịp người dân đi chùa cầu siêu, cầu bình an cho gia đình. Tại nhiều ngôi chùa lớn, dịch vụ viết sớ, khấn lễ luôn đông khách. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ viết sớ bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, và cả các lễ cầu nguyện trọn gói tại chùa.

Đồ vàng mã: Vàng mã vốn gắn liền với lễ cúng rằm tháng 7. Các cơ sở cung cấp đa dạng đồ vàng mã từ sen, nhà, xe, điện thoại...

Nhiều cửa hàng vàng mã nhận đơn đặt online, giao tận nơi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Hoa sen giấy đặc biệt hút khách vì mang ý nghĩa thanh tịnh, hiếu nghĩa, thường dùng trong lễ cầu siêu.

Vận chuyển đồ cúng: Khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh, các dịch vụ vận chuyển, ship đồ cúng cũng vào mùa bận rộn. Chỉ cần vài thao tác đặt hàng qua mạng, khách hàng có thể nhận đủ lễ vật tại nhà, tiết kiệm thời gian.

Một số ứng dụng thương mại điện tử cũng tung ra gói combo đồ cúng rằm tháng 7 với giá ưu đãi, góp phần đưa dịch vụ này đến gần hơn với những người bận rộn.

Cúng online: Mùa Vu Lan năm nay, nhiều gia đình bận rộn lựa chọn dịch vụ cúng online với chi phí từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Chỉ cần một cú nhấp chuột, khách hàng có thể đặt trọn gói lễ vật từ hoa quả, bánh trái, gà luộc cho đến mâm cỗ mặn, thậm chí cả đồ lễ vàng mã.

Khách hàng có thể chọn hơn 40 danh mục sản phẩm cho một lễ cúng gồm hoa cúc, hoa sen, các món cúng truyền thống giò, gà luộc, thịt luộc...Đơn vị cung cấp dịch vụ còn hỗ trợ quay trực tuyến, gửi hình ảnh, video để gia chủ theo dõi quá trình cúng.

Dịch vụ tại nghĩa trang: Nhiều nghĩa trang đã cung cấp các dịch vụ trọn gói như dọn dẹp mộ, thắp hương và tổ chức lễ cúng.

Thậm chí còn có dịch vụ quay video hoặc phát trực tiếp để người thân có thể theo dõi.