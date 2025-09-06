Hà Nội

Kinh doanh

Dịch vụ hút khách bậc nhất ngày Rằm tháng 7

Các dịch vụ từ mâm cúng trọn gói, viết sớ cầu siêu đến ship đồ tại nhà...giúp thị trường sôi động mỗi mùa Vu Lan.

Thiên Anh

Rằm tháng 7 (còn gọi là lễ Vu lan báo hiếu) từ lâu đã trở thành nét văn hóa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là cơ hội để nhiều dịch vụ nở rộ, thu hút đông đảo khách hàng.

Mâm cúng trọn gói: Đáp ứng nhu cầu của những gia đình bận rộn, các dịch vụ này cung cấp mâm cúng mặn hoặc chay đã được chuẩn bị sẵn, bao gồm gà luộc, xôi, nem, rau củ,...

1.jpg

Dịch vụ tại chùa: Rằm tháng 7 cũng là dịp người dân đi chùa cầu siêu, cầu bình an cho gia đình. Tại nhiều ngôi chùa lớn, dịch vụ viết sớ, khấn lễ luôn đông khách. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ viết sớ bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, và cả các lễ cầu nguyện trọn gói tại chùa.

2.jpg

Đồ vàng mã: Vàng mã vốn gắn liền với lễ cúng rằm tháng 7. Các cơ sở cung cấp đa dạng đồ vàng mã từ sen, nhà, xe, điện thoại...

3.jpg

Nhiều cửa hàng vàng mã nhận đơn đặt online, giao tận nơi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Hoa sen giấy đặc biệt hút khách vì mang ý nghĩa thanh tịnh, hiếu nghĩa, thường dùng trong lễ cầu siêu.

Vận chuyển đồ cúng: Khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh, các dịch vụ vận chuyển, ship đồ cúng cũng vào mùa bận rộn. Chỉ cần vài thao tác đặt hàng qua mạng, khách hàng có thể nhận đủ lễ vật tại nhà, tiết kiệm thời gian.

Một số ứng dụng thương mại điện tử cũng tung ra gói combo đồ cúng rằm tháng 7 với giá ưu đãi, góp phần đưa dịch vụ này đến gần hơn với những người bận rộn.

Cúng online: Mùa Vu Lan năm nay, nhiều gia đình bận rộn lựa chọn dịch vụ cúng online với chi phí từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Chỉ cần một cú nhấp chuột, khách hàng có thể đặt trọn gói lễ vật từ hoa quả, bánh trái, gà luộc cho đến mâm cỗ mặn, thậm chí cả đồ lễ vàng mã.

Khách hàng có thể chọn hơn 40 danh mục sản phẩm cho một lễ cúng gồm hoa cúc, hoa sen, các món cúng truyền thống giò, gà luộc, thịt luộc...Đơn vị cung cấp dịch vụ còn hỗ trợ quay trực tuyến, gửi hình ảnh, video để gia chủ theo dõi quá trình cúng.

Dịch vụ tại nghĩa trang: Nhiều nghĩa trang đã cung cấp các dịch vụ trọn gói như dọn dẹp mộ, thắp hương và tổ chức lễ cúng.

4.jpg

Thậm chí còn có dịch vụ quay video hoặc phát trực tiếp để người thân có thể theo dõi.

Kinh doanh

Thị trường mùa lễ Vu Lan 2025 đa dạng nhưng vẫn giữ nét truyền thống

Lễ Vu Lan không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt mà còn tác động đến thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu lễ cúng.

Người dân mua sắm đồ cúng lễ Vu Lan. Ảnh: Quốc Lũy
Người dân mua sắm đồ cúng lễ Vu Lan. Ảnh: Quốc Lũy

Từ đầu tháng 7 âm lịch, tại nhiều tuyến phố, chợ truyền thống và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng người mua sắm đồ cúng lễ Vu Lan đã tăng mạnh. Chị Đặng Huyền Trang, cư trú tại phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, chia sẻ: “Năm nay hàng hóa đa dạng, đẹp, giá cả cũng như ngày thường nên dễ chọn mua. Hoa tươi có giá hơi cao hơn chút, nhưng số lượng tôi mua không nhiều nên tính ra tăng không đáng kể”. Còn theo chị Hà Thị Phương, chủ cửa hàng bán hoa tại chợ Nhân Chính, phường Thanh Xuân, giá hoa tươi dịp này tăng từ 10-15% so với ngày thường, cộng với thời gian vừa qua mưa nhiều, gây ngập úng ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng hoa.

Xem chi tiết

Giải mã

9 lưu ý khi cúng Rằm tháng 7 để giữ trọn phúc lộc

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch, khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.

Tránh đốt giấy, vàng mã tùy tiện

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi thực hiện nghi lễ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch, mọi người cần tránh đốt giấy, vàng mã tùy tiện. Bởi nhiều "vong hồn" lang thang vốn mang tâm niệm tham lam về tiền bạc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ông bà dặn, Rằm tháng 7 trong nhà 5 chỗ bẩn vía xấu ám tận 3 đời

Ông bà xưa vẫn quan niệm nhà cửa sạch sẽ thì phúc khí mới ở lại, còn bừa bộn bụi bặm thì dễ sinh khí xấu khiến gia đạo khó yên.

1. Bàn thờ tổ tiên

Bàn thờ được coi là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình Việt. Dù ở thành phố hay nông thôn, hầu như nhà nào cũng có bàn thờ để tưởng nhớ ông bà cha mẹ. Trước Rằm tháng 7, gia chủ nên lau dọn bàn thờ thật sạch sẽ, thay nước, rửa chén bát đựng lễ vật và cắm hoa tươi. Khói bụi bám dày trên bàn thờ không chỉ gây mất mỹ quan mà theo quan niệm còn thể hiện sự thiếu chu toàn của con cháu. Một bàn thờ gọn gàng, sáng sủa vừa thể hiện lòng thành vừa mang đến cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà.

Xem chi tiết

