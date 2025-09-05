Hà Nội

Kinh doanh

Sôi động thị trường đồ cúng Rằm tháng 7

Sát ngày Rằm tháng 7, thị trường lễ vật cúng diễn ra nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ làm sẵn...

Hoàng Minh (tổng hợp)

Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng hàng năm của người Việt. Vào thời điểm này, thị trường đồ cúng luôn bước vào giai đoạn sôi động với sức mua tăng mạnh, từ các loại hoa quả, vàng mã cho đến mâm cỗ chay – mặn.

Tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành, các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng thực phẩm đều bày bán phong phú các mặt hàng phục vụ lễ cúng. Hoa tươi như cúc vàng, hoa hồng, hoa sen được tiêu thụ mạnh, giá tăng từ 10 – 20% so với ngày thường.

Trái cây nhập khẩu như nho, táo, lê, cùng với các loại quả truyền thống như chuối, bưởi, na, cũng hút khách vì được chọn bày mâm ngũ quả.

cung-ram.jpg
Mâm cỗ cúng rằm giá từ vài trăm nghìn đến 2 triệu đồng, tùy số lượng. Ảnh: Facebook

Bên cạnh hoa quả, mâm cỗ cúng cũng là mặt hàng được quan tâm. Nhiều gia đình chọn đặt sẵn mâm cỗ chay hoặc mặn với mức giá dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng, tùy số lượng món và hình thức bày biện.

Trên chợ mạng, mẹt đồ chay cúng Rằm tháng 7 giá dao động từ 150.000 - 250.000 đồng được đông đảo khách hàng lựa chọn. Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu thuần chay và trang trí đẹp mắt trên mẹt tre truyền thống, thể hiện trọn tâm ý dâng cúng.

cung-ram2.jpg
Mẹt cúng dâng hương. Ảnh: Facebook

Ngoài ra, các mẹt dâng hương gồm hoa quả, bánh gio, hoa cau... giá từ 200.000 - 260.000 đồng/mẹt cũng được rao bán nhiều trên chợ mạng. Những mẹt với sự kết hợp của nhiều loại hoa, quả, bánh kẹo với mẫu mã đẹp mắt được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.

Lễ Vu lan năm nay, không ít khách hàng còn chọn dịch vụ thắp hương online với mức giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Để đặt dịch vụ này, khách hàng chỉ cần lên website, fanpage hoặc số hotline đặt lễ vật và chọn ngày, giờ. Khi chọn xong, khách hàng có thể xem trực tiếp cảnh nhân viên nghĩa trang cúng lễ, tảo mộ giúp mình.

Bài liên quan

Kinh doanh

Rầm rộ rao bán bánh bao đào tiên, bánh bao hoa sen trước Rằm tháng 7

Nhờ tạo hình đẹp mắt, ý nghĩa phong thủy, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen trở thành mặt hàng được nhiều khách ưa chuộng để cúng Rằm tháng 7. 

Gần đến Rằm tháng Bảy – một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt, thị trường đồ cúng online lại sôi động hơn bao giờ hết. Năm nay, ngoài các mặt hàng truyền thống như xôi chè, gà luộc, hoa quả, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen được rao bán rầm rộ chợ mạng, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Với tạo hình giống quả đào phúc thọ, vỏ bánh trắng mịn điểm hồng, phần nhân ngọt từ đậu xanh, hạt sen hay trứng muối, bánh bao đào tiên vừa mang ý nghĩa cầu chúc bình an, vừa đẹp mắt để bày biện trên mâm cỗ.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Loại quả xưa "rẻ bèo" nay đắt hơn thịt vẫn hút khách thành phố

Từ loại quả dân dã ở quê, trám đen nay trở thành đặc sản lên tới hơn 200.000 đồng/kg, được dân thành phố ưa chuộng. 

qua1.jpg
Trước kia, quả trám đen từng là loại nông sản quen thuộc, rẻ bèo ở các vùng quê trung du và miền núi. Nhưng nay, loại quả dân dã này đã trở thành đặc sản được nhiều người sành ăn tại Hà Nội săn tìm. Ảnh: Internet
qua2.jpg
Giá bán trám đen trên thị trường có thời điểm dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/kg, thậm chí loại trám ngon, quả to, dày cùi còn khan hàng. Ảnh: Báo dân tộc & phát triển
Xem chi tiết

Kinh doanh

Bánh trung thu đặc biệt "cờ đỏ sao vàng" hút khách

Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.

banh-trung-thu1.jpg
Hòa cùng không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các tiệm bánh ra mắt nhiều mẫu bánh trung thu mang hình cờ đỏ sao vàng, thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
banh-trung-thu2.jpg
Ngoài hình cờ đỏ sao vàng còn có bánh trung thu hình bản đồ chữ S, thấm đẫm tinh thần yêu nước. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
Xem chi tiết

