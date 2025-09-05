Sôi động thị trường đồ cúng Rằm tháng 7

Sát ngày Rằm tháng 7, thị trường lễ vật cúng diễn ra nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ làm sẵn...

Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng hàng năm của người Việt. Vào thời điểm này, thị trường đồ cúng luôn bước vào giai đoạn sôi động với sức mua tăng mạnh, từ các loại hoa quả, vàng mã cho đến mâm cỗ chay – mặn.

Tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành, các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng thực phẩm đều bày bán phong phú các mặt hàng phục vụ lễ cúng. Hoa tươi như cúc vàng, hoa hồng, hoa sen được tiêu thụ mạnh, giá tăng từ 10 – 20% so với ngày thường.

Trái cây nhập khẩu như nho, táo, lê, cùng với các loại quả truyền thống như chuối, bưởi, na, cũng hút khách vì được chọn bày mâm ngũ quả.

Mâm cỗ cúng rằm giá từ vài trăm nghìn đến 2 triệu đồng, tùy số lượng. Ảnh: Facebook

Bên cạnh hoa quả, mâm cỗ cúng cũng là mặt hàng được quan tâm. Nhiều gia đình chọn đặt sẵn mâm cỗ chay hoặc mặn với mức giá dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng, tùy số lượng món và hình thức bày biện.

Trên chợ mạng, mẹt đồ chay cúng Rằm tháng 7 giá dao động từ 150.000 - 250.000 đồng được đông đảo khách hàng lựa chọn. Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu thuần chay và trang trí đẹp mắt trên mẹt tre truyền thống, thể hiện trọn tâm ý dâng cúng.

Mẹt cúng dâng hương. Ảnh: Facebook

Ngoài ra, các mẹt dâng hương gồm hoa quả, bánh gio, hoa cau... giá từ 200.000 - 260.000 đồng/mẹt cũng được rao bán nhiều trên chợ mạng. Những mẹt với sự kết hợp của nhiều loại hoa, quả, bánh kẹo với mẫu mã đẹp mắt được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.

Lễ Vu lan năm nay, không ít khách hàng còn chọn dịch vụ thắp hương online với mức giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Để đặt dịch vụ này, khách hàng chỉ cần lên website, fanpage hoặc số hotline đặt lễ vật và chọn ngày, giờ. Khi chọn xong, khách hàng có thể xem trực tiếp cảnh nhân viên nghĩa trang cúng lễ, tảo mộ giúp mình.