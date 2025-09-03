Rầm rộ rao bán bánh bao đào tiên, bánh bao hoa sen trước Rằm tháng 7

Nhờ tạo hình đẹp mắt, ý nghĩa phong thủy, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen trở thành mặt hàng được nhiều khách ưa chuộng để cúng Rằm tháng 7.

Gần đến Rằm tháng Bảy – một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt, thị trường đồ cúng online lại sôi động hơn bao giờ hết. Năm nay, ngoài các mặt hàng truyền thống như xôi chè, gà luộc, hoa quả, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen được rao bán rầm rộ chợ mạng, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Với tạo hình giống quả đào phúc thọ, vỏ bánh trắng mịn điểm hồng, phần nhân ngọt từ đậu xanh, hạt sen hay trứng muối, bánh bao đào tiên vừa mang ý nghĩa cầu chúc bình an, vừa đẹp mắt để bày biện trên mâm cỗ.

Bánh bao đào tiên với tạo hình đẹp mắt. Ảnh: Facebook

Trên các hội nhóm mua bán, những khay bánh bao đào tiên được rao bán với giá dao động từ 59.000 – 80.000 đồng/set 5 chiếc, tùy kích cỡ và nhân bánh.

Một số tiểu thương còn nhận làm theo đơn đặt riêng, đóng gói hộp sang trọng để phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Ngoài bánh bao đào tiên, trên thị trường còn có bánh bao hoa sen. Loại bánh này được tạo hình cách điệu như bông sen nở, lớp vỏ trắng mịn điểm hồng tinh tế, vừa đẹp mắt vừa mang nhiều ý nghĩa tâm linh.

Bánh bao hoa sen có nhiều nhân như đậu xanh, hạt sen... Ảnh: Facebook

Trên chợ mạng, bánh bao hoa sen được rao bán với giá từ 90.000 – 150.000 đồng/5 chiếc, tùy kích thước, đa dạng nhân như đậu xanh, hạt sen, trứng muối.

Nhờ hình thức đẹp, ý nghĩa phong thủy và sự tiện lợi, bánh bao hoa sen được nhiều khách hàng đặt mua.

Tuy nhiên, chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn cơ sở uy tín, tránh ham rẻ. Bánh bao dễ hỏng nếu bảo quản không đúng cách, nhân có thể bị chua, mốc gây ảnh hưởng sức khỏe. Người mua nên yêu cầu người bán cung cấp thông tin về hạn sử dụng, cách bảo quản và thành phần rõ ràng.