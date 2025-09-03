Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Rầm rộ rao bán bánh bao đào tiên, bánh bao hoa sen trước Rằm tháng 7

Nhờ tạo hình đẹp mắt, ý nghĩa phong thủy, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen trở thành mặt hàng được nhiều khách ưa chuộng để cúng Rằm tháng 7. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Gần đến Rằm tháng Bảy – một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt, thị trường đồ cúng online lại sôi động hơn bao giờ hết. Năm nay, ngoài các mặt hàng truyền thống như xôi chè, gà luộc, hoa quả, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen được rao bán rầm rộ chợ mạng, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Với tạo hình giống quả đào phúc thọ, vỏ bánh trắng mịn điểm hồng, phần nhân ngọt từ đậu xanh, hạt sen hay trứng muối, bánh bao đào tiên vừa mang ý nghĩa cầu chúc bình an, vừa đẹp mắt để bày biện trên mâm cỗ.

banh-bao1.jpg
banh-bao2.jpg
Bánh bao đào tiên với tạo hình đẹp mắt. Ảnh: Facebook

Trên các hội nhóm mua bán, những khay bánh bao đào tiên được rao bán với giá dao động từ 59.000 – 80.000 đồng/set 5 chiếc, tùy kích cỡ và nhân bánh.

Một số tiểu thương còn nhận làm theo đơn đặt riêng, đóng gói hộp sang trọng để phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Ngoài bánh bao đào tiên, trên thị trường còn có bánh bao hoa sen. Loại bánh này được tạo hình cách điệu như bông sen nở, lớp vỏ trắng mịn điểm hồng tinh tế, vừa đẹp mắt vừa mang nhiều ý nghĩa tâm linh.

banh-bao4.jpg
banh-bao5.jpg
Bánh bao hoa sen có nhiều nhân như đậu xanh, hạt sen... Ảnh: Facebook

Trên chợ mạng, bánh bao hoa sen được rao bán với giá từ 90.000 – 150.000 đồng/5 chiếc, tùy kích thước, đa dạng nhân như đậu xanh, hạt sen, trứng muối.

Nhờ hình thức đẹp, ý nghĩa phong thủy và sự tiện lợi, bánh bao hoa sen được nhiều khách hàng đặt mua.

Tuy nhiên, chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn cơ sở uy tín, tránh ham rẻ. Bánh bao dễ hỏng nếu bảo quản không đúng cách, nhân có thể bị chua, mốc gây ảnh hưởng sức khỏe. Người mua nên yêu cầu người bán cung cấp thông tin về hạn sử dụng, cách bảo quản và thành phần rõ ràng.

#bánh bao đào tiên #bánh bao hoa sen #bánh bao cúng Rằm tháng 7 #bánh bao phong thủy #bánh bao hình quả đào #bánh bao hình bông sen

Bài liên quan

Bánh bao đào tiên “đổ bộ” chợ mạng trước Rằm tháng Giêng

Gần tới Rằm tháng Giêng, bánh bao đào tiên, bánh bao túi tiền được nhiều tiểu thương rao bán trên chợ mạng với mức giá chỉ khoảng vài chục đồng mỗi set.

Gần đến Rằm tháng Giêng, bên cạnh nhiều lễ vật, hoa quả được bày bán nhộn nhịp, bánh bao đào tiên được các tiểu thương rao bán rầm rộ trên chợ mạng. Mỗi sét bánh bao đào tiên giá dao động từ 55.000 - 95.000 đồng, tùy loại.
Xem chi tiết

Kinh doanh

Loại quả xưa "rẻ bèo" nay đắt hơn thịt vẫn hút khách thành phố

Từ loại quả dân dã ở quê, trám đen nay trở thành đặc sản lên tới hơn 200.000 đồng/kg, được dân thành phố ưa chuộng. 

qua1.jpg
Trước kia, quả trám đen từng là loại nông sản quen thuộc, rẻ bèo ở các vùng quê trung du và miền núi. Nhưng nay, loại quả dân dã này đã trở thành đặc sản được nhiều người sành ăn tại Hà Nội săn tìm. Ảnh: Internet
qua2.jpg
Giá bán trám đen trên thị trường có thời điểm dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/kg, thậm chí loại trám ngon, quả to, dày cùi còn khan hàng. Ảnh: Báo dân tộc & phát triển
Xem chi tiết

Kinh doanh

Bánh trung thu đặc biệt "cờ đỏ sao vàng" hút khách

Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.

banh-trung-thu1.jpg
Hòa cùng không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các tiệm bánh ra mắt nhiều mẫu bánh trung thu mang hình cờ đỏ sao vàng, thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
banh-trung-thu2.jpg
Ngoài hình cờ đỏ sao vàng còn có bánh trung thu hình bản đồ chữ S, thấm đẫm tinh thần yêu nước. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 16/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 02/9: Tụt dốc?

Giá xăng 02/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.