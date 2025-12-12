Hà Nội

Xã hội

Bắt kẻ đột nhập nghĩa trang, trộm cắp trụ đá 100 năm

Công an phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) vừa bắt giữ kẻ đột nhập nghĩa trang tổ dân phố Phú Hào, trộm cắp trụ đá khoảng 100 năm.

Hải Ninh

Ngày 12/12, Công an phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Chung, sinh năm 1991, trú tại phố Lợi, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá về tội “Trộm cắp tài sản”.

777.jpg
Trần Hữu Chung tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, ngày 5/12, Công an phường Đông Hoa Lư tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Xuân Toàn (SN 1992, trú tại TDP Phú Hào, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về việc ngôi mộ của gia đình tại nghĩa trang tổ dân phố Phú Hào bị kẻ gian trộm cắp 1 trụ đỡ làm bằng đá, cao khoảng 60cm, đường kính hai đầu trụ khoảng 30cm, được xây trên mộ cách đây khoảng 100 năm, trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hoa Lư đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Trần Hữu Chung, SN 1991, trú tại phố Lợi, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá (đối tượng đã khai nhận từng có 1 tiền án về “tội trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”). Đồng thời, thu giữ được trụ đỡ làm bằng đá hình trụ mà gia đình anh Toàn bị mất.

Tại cơ quan Công an, Chung khai nhận, do cần tiền tiêu xài, đối tượng sử dụng xe máy biển kiểm soát 36B8 – 024.52 làm phương tiện để đi trộm cắp tài sản.

Sau khi tiến hành thăm dò địa điểm, ngày 21/11 lợi dụng vắng vẻ, không có người qua lại tại khu nghĩa trang thuộc một cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Đông Hoa Lư, Chung đã trộm cắp trụ đá của gia đình anh Toàn, sau đó mang đi bán được số tiền là 10 triệu đồng.

Công an phường Đông Hoa Lư đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Chung về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

