Đèo Thung Khe qua Phú Thọ thông xe bước đầu sau sự cố sạt lở

Vụ sạt lở đất trên đèo Thung Khe làm 3 người bị vùi lấp, giao thông tê liệt. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo cứu nạn khẩn cấp, tổ chức phân luồng giao thông.

Ngay sau vụ sạt lở đất xảy ra trên đèo Thung Khe (Quốc lộ 6) đoạn qua tỉnh Phú Thọ, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty Cổ phần Đường bộ 222 huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu nạn, khắc phục sự cố và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở đèo Thung Khe. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 lúc 14h38 ngày 14/12, vụ sạt lở trên đèo Thung Khe khiến 3 người bị vùi lấp, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Tại hiện trường, các đơn vị đã huy động một máy xúc lật 300 và một máy đào bánh lốp 210 để tập trung cứu nạn, hót dọn đất đá. Công ty Cổ phần Đường bộ 222 tăng cường thêm hai máy đào 200 nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục.

Đến thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận được vị trí nạn nhân đi xe máy, công tác gỡ đất đá và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực được triển khai khẩn trương, ưu tiên cao nhất cho cứu người.

Khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng trên 1.000 m³. Dù khối lượng không quá lớn, song địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở thứ cấp khiến công tác cứu nạn và khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Đến 18h30 cùng ngày, sau khi hót dọn bước đầu và bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết, Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe đã được cho phép lưu thông trở lại đối với xe con và xe khách. Các phương tiện khác tiếp tục được điều tiết, phân luồng theo phương án đã triển khai.