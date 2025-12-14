Hà Nội

Xã hội

Sạt lở lớn tại đèo Thung Khe, nhiều người nghi bị vùi lấp

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại đèo Thung Khe.

Nguyễn Hinh

Ngày 14/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hà Trung Thảo, Chủ tịch UBND xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại đèo Thung Khe (quốc lộ 6).

599732830-33819100517688629-4912452871789978530-n.jpg
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: CTV

Vụ sạt lở tại đèo Thung Khe xảy ra khoảng 14h30 phút ngày hôm nay, 14/12, tại Km124+300 đoạn qua xã Mai Châu. Một lượng đất đá lớn sạt lở bao phủ kín mặt đường khi tuyến đường này có các phương tiện đang di chuyển.

Lực lượng chức năng xác định có khoảng 2 đến 3 người mất tích trong vụ sạt lở. Các lực lượng tỉnh Phú Thọ với khoảng 50 người gồm các lực lượng: công an, quân sự, dân quân tự vệ đang nỗ lực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Quốc lộ 6 nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Đoạn tuyến qua Phú Thọ có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết bất lợi.

Tin mới