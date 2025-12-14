Hà Nội

Xã hội

Hà Nội sắp có 'siêu' khu đô thị thể thao Olympic khoảng 925.651 tỷ đồng

Khu đô thị thể thao Olympic rộng khoảng 9.171ha với tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.

Thiên Tuấn

Ngày 14/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Trước đó, trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết mục đích của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic với tổ hợp liên hiệp thể thao để thủ đô đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...

Theo Hà Nội, việc đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình để kinh doanh theo hình thức bán, cho thuê, cho thuê mua và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn 11 xã của Hà Nội gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà.

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171ha, dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chính.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-160742.png

Dự án thành phần phân khu A gồm phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén) và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế) nằm tại khu B.

Dự án thành phần phân khu B gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế). Trong đó đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (đầu tư xây dựng bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B) để phục vụ khởi công.

Dự án thành phần phân khu C gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Dự án thành phần phân khu D gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Hà Nội cho biết quy mô dân số dự án khoảng 751.000 người với tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.

Với tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư tổng thể để phục vụ khởi công công trình, Hà Nội cho hay dự án này thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa.

Dự án có tổng diện tích khoảng 2,1ha với tổng mức đầu tư khoảng 72 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết liên danh nhà đầu tư đã cập nhật quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171ha và cập nhật chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 159.145 tỷ đồng.

Theo cơ quan thẩm tra, việc xác định nguồn gốc đất và giá trị chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

