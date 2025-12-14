Hà Nội

Xã hội

Kiểm tra nhóm 'quái xế' lượn phố đêm Hà Nội, lộ kho 'hàng nóng'

Qua đấu tranh khai thác, nhóm thanh niên khai nhận đã cất giấu súng, dao và kiếm tại nhà của một đối tượng ở ngõ 177 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương.

Gia Đạt

Ngày 14/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y11/141 vừa kịp thời phát hiện và thu giữ số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng có thể xảy ra.

56.jpg
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào khoảng 23h20 đêm 13/12/2025, Tổ công tác Y11/141 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy di chuyển theo hướng về Quảng Bá. Đáng chú ý, cả nhóm này đều không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã áp sát, ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe cũng như giấy phép lái xe theo quy định. Nhận thấy nhóm thanh niên này có nhiều dấu hiệu bất minh, Tổ công tác Y11/141 đã kiên quyết đưa người và phương tiện về trụ sở Công an phường Tây Hồ để xác minh nhân thân và đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng khai nhận cất giấu súng và dao, kiếm tại ngõ 177 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra địa chỉ trên và thu giữ nhiều vũ khí gồm: 2 khẩu súng ngắn (dạng súng hơi bắn đạn nhựa), 2 kiếm, 1 dao găm, 5 đao tự chế và gậy sắt.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ mục đích tàng trữ số vũ khí trên để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

