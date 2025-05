Đề nghị truy tố 2 bị can mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gồm: Phạm Thị Thanh, sinh năm 1954 trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá (là Giám đốc Công ty cổ phần khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH đá Thiên Phúc) và Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1984 trú tại xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (là kế toán của Phạm Thị Thanh)…

2 đối tượng Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 01/2024, Phạm Thị Thanh với vai trò là Giám đốc 2 Công ty Thanh Sơn và Thiên Phúc (2 Công ty này được cấp phép tổ chức khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng) đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Nam là kế toán xuất khống 99 số hoá đơn cho 56 doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An, qua đó thu lời bất chính và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Để thực hiện được hành vi trên, mỗi khi có khách hàng cần mua hóa đơn, Phạm Thị Thanh sẽ giao quyển hóa đơn của Công ty Thanh Sơn hoặc công ty Thiên Phúc cho Nguyễn Tiến Nam tự viết nội dung. Sau đó, Thanh ký, đóng dấu trực tiếp vào hóa đơn. Khách hàng mua hoá đơn sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Thanh Sơn hoặc Công ty Thiên Phúc mở tại ngân hàng.

Nguyễn Tiến Nam là người trực tiếp nhận tiền từ tài khoản này, hoặc nhờ bạn bè cùng làm kế toán nhận hộ. Các trường hợp không thực hiện chuyển tiền thì bên mua hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt. Hành vi của Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.

