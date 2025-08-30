Hà Nội

Xã hội

Bắt quả tang nhóm đối tượng mở tiệc ma túy 'phê pha' trong quán karaoke

Đột kích karaoke Victory ở TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thanh Hà

Ngày 30/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 6 nghi phạm cùng nhân viên quản lý quán karaoke Victory (Lô 5, A2.5 khu Đảo Xanh, phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

choi-ma-tuy.png

Trước đó, rạng sáng 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Cường bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một số người ở 2 phòng hát đang có hành vi “sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, tại phòng 302, công an bắt quả tang 9 người (7 nam, 2 nữ), thu giữ Ketamine, thuốc lắc và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 7/9 người dương tính với ma túy. Trong đó, Trần Hữu Nguyên Khoa (35 tuổi, ở phường An Khê) và Hồ Ngọc Định (32 tuổi, ở phường Hòa Xuân) được xác định là người chuẩn bị và tổ chức cho nhóm sử dụng trái phép ma túy.

ma-tuy-3-1756539659.jpg
Tang vật thu giữ.

Kiểm tra phòng 303, lực lượng công an phát hiện Đặng Công Nguyên (33 tuổi, ở phường Hội An), Nguyễn Thành Tùng (37 tuổi, ở phường Cẩm Lệ), Võ Thị Kiều Oanh (28 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú TP Đà Nẵng) và Tạ Thị Ngọc Thanh (24 tuổi, ở phường Sơn Trà) đang tổ chức sử dụng ma túy.

Tang vật gồm dĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế có dính Ketamine. Những người này khai nhận thường xuyên mua và chia nhỏ ma túy để sử dụng ngay tại quán.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

