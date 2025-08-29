10 năm tù cho bị cáo tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Lâm Đồng

Tòa tuyên phạt K’Đệp 10 năm tù giam vì tổ chức sử dụng, tàng trữ ma túy đá và lôi kéo 2 thanh thiếu niên tham gia tại nhà riêng.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo K’Đệp (24 tuổi, trú xã Bảo Thuận) 10 năm tù giam về hai tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo K’Đệp 10 năm tù giam. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo cáo trạng, tối 24/12/2024, K’Đệp rủ 2 thanh thiếu niên (sinh năm 2006 và 2008) đến nhà riêng tại thôn Kao Kuil, xã Bảo Thuận để cùng sử dụng ma túy. Khi cả 3 đang sử dụng, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang. Tang vật thu giữ là ma túy đá, trọng lượng 0,25mg.

Quá trình xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 10 năm tù giam.

Vụ án này là lời cảnh báo về thực trạng ma túy đang len lỏi vào đời sống thanh thiếu niên, nhất là ở vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng lo ngại hơn, bị cáo không chỉ tự sử dụng mà còn lôi kéo 2 thiếu niên chưa thành niên vào con đường phạm pháp, gây nguy hại cho bản thân và xã hội.

>>> Xem thêm video: Khởi tố 12 vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"