Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

10 năm tù cho bị cáo tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Lâm Đồng

Tòa tuyên phạt K’Đệp 10 năm tù giam vì tổ chức sử dụng, tàng trữ ma túy đá và lôi kéo 2 thanh thiếu niên tham gia tại nhà riêng.

Bảo Giang

Ngày 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo K’Đệp (24 tuổi, trú xã Bảo Thuận) 10 năm tù giam về hai tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

80.jpg
HĐXX tuyên phạt bị cáo K’Đệp 10 năm tù giam. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo cáo trạng, tối 24/12/2024, K’Đệp rủ 2 thanh thiếu niên (sinh năm 2006 và 2008) đến nhà riêng tại thôn Kao Kuil, xã Bảo Thuận để cùng sử dụng ma túy. Khi cả 3 đang sử dụng, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang. Tang vật thu giữ là ma túy đá, trọng lượng 0,25mg.

Quá trình xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 10 năm tù giam.

Vụ án này là lời cảnh báo về thực trạng ma túy đang len lỏi vào đời sống thanh thiếu niên, nhất là ở vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng lo ngại hơn, bị cáo không chỉ tự sử dụng mà còn lôi kéo 2 thiếu niên chưa thành niên vào con đường phạm pháp, gây nguy hại cho bản thân và xã hội.

>>> Xem thêm video: Khởi tố 12 vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"

Nguồn: VTV1
#bản án ma túy Lâm Đồng #tội danh tổ chức sử dụng ma túy #tội tàng trữ trái phép chất ma túy #phá án ma túy xã Bảo Thuận #xử lý hình sự tội phạm ma túy #ảnh hưởng của ma túy đến thanh thiếu niên

Bài liên quan

Xã hội

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân sử dụng ma tuý

Công an TP HCM đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân cùng 29 người khác liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán ma túy.

Ngày 21/8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (SN 1981, anh trai Chi Dân), Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987).

Ngoài ra, Công an TP HCM còn đề nghị truy tố 29 người khác về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Tiêu dùng - Bạn đọc

Trinh sát mật phục bắt đối tượng giấu ma túy ở miệng

Nguyễn Trọng Đạt có 4 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, nên luôn nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an. 

Trinh sát mật phục, bắt đối tượng giấu ma túy ở miệng

Xem chi tiết

Xã hội

Nửa đêm đi trên quốc lộ, bị phát hiện tàng trữ ma túy

Mang 48,175 gam ma túy tổng hợp trong người lúc nửa đêm đứng trên quốc lộ 32, thấy công an, Lê Đình Trung (35 tuổi) vội bỏ chạy. Đối tượng bị tổ cảnh sát cơ động đuổi theo, khống chế, giao cho Công an xã Kim Chung điều tra, làm rõ.

Chiều 9/10, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Trung (SN 1986, ở tổ 39 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới