Để hoạt động đấu thầu ngành nước cạnh tranh, minh bạch: Góc nhìn từ chuyên gia và luật sư [Kỳ 5]

Từ thực tiễn đấu thầu với các dấu hiệu bất thường về giá và tính cạnh tranh, bài toán hoàn thiện cơ chế giám sát và nâng cao trách nhiệm giải trình trong đầu tư công tiếp tục là vấn đề cấp thiết.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tổng kết lại vệt bài phản ánh về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh trong năm 2025, có thể thấy một bức tranh đa chiều, phản ánh nhiều khía cạnh của thị trường đấu thầu hiện nay.

Thực tiễn cho thấy có những gói thầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngân sách nhà nước thông qua tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng (như tại Tây Ninh với mức gần 25%). Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại những gói thầu bộc lộ dấu hiệu đáng lo ngại về tính cạnh tranh (như tại Đồng Tháp chỉ có một nhà thầu tham dự).

Để hoạt động đấu thầu thực sự đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, việc đối chiếu thực tiễn với các quy định pháp luật và hoàn thiện cơ chế giám sát là vô cùng cần thiết.

Cú "hat-trick" tháng 10 của Đại Phú Thịnh: Thắng lớn tại Long An và Đồng Tháp

Kiểm soát giá thầu thấp: Không đánh đổi chất lượng

Vấn đề giá trúng thầu thấp bất thường là một trong những thách thức lớn trong quản lý đầu tư công. Tiết kiệm ngân sách là mục tiêu quan trọng, nhưng không thể đạt được bằng mọi giá.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra thông điệp xây dựng: "Tiết kiệm cho ngân sách là điều đáng hoan nghênh, nhưng tuyệt đối không thể đánh đổi bằng chất lượng và tuổi thọ công trình, đặc biệt là với các công trình hạ tầng thiết yếu như cấp thoát nước. Chất lượng công trình phải luôn được đặt lên hàng đầu."

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh vai trò của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát: "Các chủ đầu tư ngành nước cần nâng cao năng lực và trách nhiệm trong công tác giám sát thi công. Nếu nhà thầu bỏ giá thấp mà vẫn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật thì đó là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của việc lợi dụng kẽ hở để thi công ẩu, sử dụng vật tư kém chất lượng nhằm bù đắp chi phí, thì phải bị xử lý nghiêm."

"Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ các chế tài xử lý vi phạm. Theo Điều 125 của Nghị định này, các hành vi gian lận, vi phạm hợp đồng nghiêm trọng có thể dẫn đến việc nhà thầu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Công tác hậu kiểm cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo tính răn đe," Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho biết.

Thúc đẩy cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Đối với tình trạng các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, việc hoàn thiện các quy định về xây dựng Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và nâng cao trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư là giải pháp căn cơ.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích: "Hệ thống pháp luật về đấu thầu của Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đã có những chế tài mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm như thông thầu, gian lận và cản trở hoạt động đấu thầu."

"Đặc biệt, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư và Bên mời thầu khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, dù là về giá thầu hay số lượng nhà thầu tham gia. Khi có kiến nghị về việc E-HSMT chứa các tiêu chí hạn chế cạnh tranh, Chủ đầu tư có trách nhiệm phải giải trình và làm rõ. Việc công khai, minh bạch thông tin từ khâu lập kế hoạch đến công bố kết quả là chìa khóa để ngăn chặn các hành vi tiêu cực," Luật sư Võ Quang Vinh nhấn mạnh.

Thị trường đấu thầu chỉ thực sự lành mạnh khi thông tin được minh bạch, các quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh và các nhà thầu cạnh tranh bằng năng lực thực sự của mình. Hy vọng rằng, qua sự phản ánh khách quan của báo chí và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các dự án đầu tư công ngành nước sẽ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Cú "hat-trick" tháng 10 của Đại Phú Thịnh: Thắng lớn tại Long An và Đồng Tháp [Kỳ 1]

Chỉ trong hai ngày 08 và 09/10/2025, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã liên tiếp được công bố trúng 3 gói thầu xây lắp ngành nước tại Long An và Đồng Tháp, khẳng định vị thế nhà thầu quen mặt tại khu vực phía Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (Mã số doanh nghiệp: 3500401710) là một doanh nghiệp có thâm niên hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp thoát nước. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 13/10/2000, hiện có địa chỉ trụ sở (cập nhật sau sáp nhập) tại Số 506 Cách Mạng Tháng Tám (B16), Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, do ông Tạ Trọng Huấn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Quan sát hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này trong tháng 10/2025 cho thấy một tần suất trúng thầu đáng chú ý, đặc biệt là tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chỉ trong vòng 48 giờ, nhà thầu này đã ghi nhận 3 chiến thắng liên tiếp với tổng giá trị xấp xỉ 23 tỷ đồng.

Gói thầu tại Đồng Tháp: Vì sao Công ty Đại Phú Thịnh "một mình một chợ"? [Kỳ 3]

Trái ngược với sự cạnh tranh khốc liệt về giá tại Long An, gói thầu gần 8 tỷ đồng tại Đồng Tháp lại chứng kiến Công ty Đại Phú Thịnh là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong khi Công ty TNHH Đại Phú Thịnh phải cạnh tranh gay gắt và đưa ra mức giá giảm sâu tới hơn 20% để thắng thầu tại Tây Ninh vào ngày 18/10/2025, thì trước đó vài ngày, tại Đồng Tháp, kịch bản đấu thầu lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Tại gói thầu trị giá gần 8 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư, nhà thầu này đã trúng thầu trong tình trạng không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

Tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu luôn là một dấu hiệu đáng chú ý trong hoạt động đấu thầu công, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Hồ sơ Đại Phú Thịnh 2025, dấu ấn tại dự án trăm tỷ và quan hệ với chủ đầu tư [Kỳ 4]

Năm 2025, Công ty Đại Phú Thịnh ghi nhận tỷ lệ trúng thầu ấn tượng, khẳng định năng lực qua dự án hơn 100 tỷ tại Quảng Nam và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư quen thuộc.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bức tranh hoạt động đấu thầu năm 2025 của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh không chỉ giới hạn ở các gói thầu quy mô vừa và nhỏ. Doanh nghiệp này đã vươn mình tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời dữ liệu cũng làm rõ một "hệ sinh thái" đấu thầu với sự xuất hiện lặp lại của các chủ đầu tư quen thuộc.

3.png
Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát. Ảnh Minh họa
