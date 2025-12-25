Hà Nội

Bạn đọc

TP HCM: Liên danh Phú Mỹ Trung - Trường Sơn trúng thầu sát giá tại phường Tân Hiệp [Kỳ 1]

Dự án hạ tầng giao thông tại phường Tân Hiệp vừa tìm thấy nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm hơn 2%, trong khi đối thủ duy nhất bị loại ngay từ bước đánh giá hồ sơ.

Hải Đăng - Hà Linh

UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án Thảm BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 25 và tuyến đường nhánh Khánh Bình 26.

qd-2761.jpg
Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Nguồn: MSC

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu có giá dự toán 6.686.657.418 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Khánh Bình 25 và Khánh Bình 26 (bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Cầu đường Xây dựng Phú Mỹ Trung và Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn). Giá trúng thầu được công bố là 6.544.072.895 đồng (đã bao gồm giảm giá 2%). Như vậy, sau đấu thầu, dự án này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 142.584.523 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 2,1%.

Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Phương Nam lập và được Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khai Nguyên thẩm định. Đáng chú ý, tại gói thầu này chỉ có 02 nhà thầu tham gia. Đối thủ của liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vân Trúc bị loại với lý do hồ sơ dự thầu (E-HSDT) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025, việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch là cốt lõi của hoạt động đấu thầu. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có ít nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự của thị trường tại khu vực đó".

Việc Liên danh Phú Mỹ Trung - Trường Sơn giành chiến thắng sát nút và sự "hụt chân" của nhà thầu Vân Trúc đang thu hút sự quan tâm về năng lực thực thi cũng như tính hiệu quả kinh tế của các gói thầu hạ tầng tại địa bàn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Sức khỏe" và lịch sử trúng thầu của Liên danh Phú Mỹ Trung - Trường Sơn.

#TP. Hồ Chí Minh #Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp #Thi công xây lắp #dự án Thảm BTNN #xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 25 #tuyến đường nhánh Khánh Bình 26

Hồ sơ năng lực Công ty Đức Nguyên: Trúng 8/9 gói thầu năm 2025 tại Đồng Nai [Kỳ 2]

Không chỉ trúng gói thầu hơn 10 tỷ đồng tại Bình Long, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên còn sở hữu "bảng vàng" thành tích đáng nể với tỷ lệ trúng thầu gần 90% trong năm 2025, trở thành cái tên "nhẵn mặt" tại nhiều chủ đầu tư.

Liên tiếp trúng thầu trên "sân nhà"

Thành viên đứng đầu liên danh trúng gói thầu 10,7 tỷ đồng tại phường Bình Long vừa qua là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên (Mã số doanh nghiệp: 3801050985). Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai (theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập), do ông Lê Phước Lành làm người đại diện pháp luật.

Gói thầu 1,4 tỷ đồng tại Đại học Bách khoa TP HCM: Chỉ định thầu theo hạn mức mới [Kỳ 2]

Áp dụng Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chỉ định thầu rút gọn gói xây lắp trị giá hơn 1,4 tỷ đồng cho Công ty Kiên Long.

Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Cải tạo bộ môn Vật lý ứng dụng và Bộ môn Toán ứng dụng được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 5140/QĐ-ĐHBK ngày 10/12/2025. Với giá dự toán gói thầu là 1.471.535.033 đồng, chủ đầu tư đã lựa chọn hình thức Chỉ định thầu rút gọn.

Việc áp dụng hình thức này căn cứ trên Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 78 của Nghị định này, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án được nâng lên mức không quá 02 tỷ đồng. Do đó, về mặt quy trình, việc chỉ định thầu cho gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Cấp nước Bến Thành: Chỉ định gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng cho An Bình Phát

Công ty CP Kỹ thuật An Bình Phát được chỉ định gói thầu cung cấp đồng hồ nước điện từ DN50mm với giá 1,53 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 7%.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “cung cấp đồng hồ nước điện từ DN50mm” thuộc dự án “Mua sắm đồng hồ nước điện từ DN50mm” với tổng mức đầu tư 1,65 tỷ đồng do Công ty CP Cấp nước Bến Thành phê duyệt.

Theo đó, gói thầu cung cấp đồng hồ nước điện từ DN50mm có giá 1,65 tỷ đồng, ngày 22/12, Công ty CP Cấp nước Bến Thành đã chỉ định thầu cho Công ty CP Kỹ thuật An Bình Phát trúng với giá 1,53 tỷ đồng thực hiện trong 45 ngày.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".