TP HCM: Liên danh Phú Mỹ Trung - Trường Sơn trúng thầu sát giá tại phường Tân Hiệp [Kỳ 1]

Dự án hạ tầng giao thông tại phường Tân Hiệp vừa tìm thấy nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm hơn 2%, trong khi đối thủ duy nhất bị loại ngay từ bước đánh giá hồ sơ.

UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án Thảm BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 25 và tuyến đường nhánh Khánh Bình 26.

Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Nguồn: MSC

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu có giá dự toán 6.686.657.418 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Khánh Bình 25 và Khánh Bình 26 (bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Cầu đường Xây dựng Phú Mỹ Trung và Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn). Giá trúng thầu được công bố là 6.544.072.895 đồng (đã bao gồm giảm giá 2%). Như vậy, sau đấu thầu, dự án này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 142.584.523 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 2,1%.

Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Phương Nam lập và được Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khai Nguyên thẩm định. Đáng chú ý, tại gói thầu này chỉ có 02 nhà thầu tham gia. Đối thủ của liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vân Trúc bị loại với lý do hồ sơ dự thầu (E-HSDT) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025, việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch là cốt lõi của hoạt động đấu thầu. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có ít nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự của thị trường tại khu vực đó".

Việc Liên danh Phú Mỹ Trung - Trường Sơn giành chiến thắng sát nút và sự "hụt chân" của nhà thầu Vân Trúc đang thu hút sự quan tâm về năng lực thực thi cũng như tính hiệu quả kinh tế của các gói thầu hạ tầng tại địa bàn.

