Bạn đọc

Công ty Trương Vương: Thắng thầu tuyệt đối 100% và trách nhiệm của đơn vị tư vấn [Kỳ 3]

Không chỉ Đức Nguyên, thành viên còn lại trong liên danh là Công ty Trương Vương cũng sở hữu tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025. Dư luận đặt câu hỏi về vai trò của Công ty Tư vấn Đấu thầu Miền Nam trong việc lập hồ sơ mời thầu tại các gói "một mình một chợ".

Hải Đăng - Hà Linh

Trương Vương: Tham gia là trúng

Đối tác trong liên danh trúng gói thầu hơn 10 tỷ đồng tại phường Bình Long là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương (Mã số doanh nghiệp: 3801072548). Doanh nghiệp này cũng có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai (địa chỉ mới), do ông Trương Minh Lâu giữ chức Giám đốc.

Hồ sơ năng lực cho thấy, trong năm 2025, Trương Vương tham gia 3 gói thầu và trúng thầu cả 3, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%.

Ngoài gói thầu hợp tác cùng Đức Nguyên, trước đó vào tháng 04/2025, Trương Vương (trong vai trò liên danh chính) đã trúng gói thầu "Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước tuyến ĐT.755B" với giá trúng thầu hơn 10,6 tỷ đồng. Tháng 04/2025, doanh nghiệp này cũng trúng một gói thầu khác do Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước mời thầu với giá trị hơn 9,4 tỷ đồng.

qd-1.jpg
qd2.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước tuyến ĐT.755B. Nguồn: MSC

Như vậy, chỉ trong năm 2025, Trương Vương đã tham gia thực hiện các gói thầu có tổng giá trị trúng thầu (cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trách nhiệm của Tư vấn và Chủ đầu tư

Quay lại gói thầu tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long, đơn vị được thuê để lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam.

Theo chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông, vai trò của đơn vị tư vấn là rất quan trọng trong việc đảm bảo tính cạnh tranh. "Nếu E-HSMT đưa ra các tiêu chí quá cao hoặc 'cài cắm' các điều kiện kỹ thuật đặc thù mà chỉ một số ít nhà thầu đáp ứng được, sẽ dẫn đến tình trạng hạn chế nhà thầu tham dự. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn là phải xây dựng E-HSMT khoa học, khách quan, tuân thủ Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Việc gói thầu 10,7 tỷ đồng chỉ có 01 nhà thầu tham dự là dấu hiệu cho thấy thị trường đấu thầu tại đây chưa thực sự sôi động hoặc có rào cản vô hình nào đó.

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh: "Chủ đầu tư không thể khoán trắng cho đơn vị tư vấn. Theo Luật Đấu thầu, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình lựa chọn nhà thầu. Việc thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện nghiêm túc để tránh lãng phí ngân sách nhà nước."

Với tỷ lệ tiết kiệm thấp và sự xuất hiện của những nhà thầu "bách chiến bách thắng", đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để rà soát quy trình đấu thầu tại các dự án này, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của vốn đầu tư công.

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Trở lại câu chuyện Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2026 tại Đồng Nai. Như đã phản ánh ở kỳ trước, Liên danh Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 (Công ty Đường thủy Nội địa số 11) và Công ty Tín Phát đã trúng thầu trong thế "độc diễn". Tuy nhiên, nhìn vào hồ sơ năng lực của thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Đường thủy Nội địa số 11, việc trúng thầu này dường như chỉ là "chuyện nhỏ" trong một bức tranh trúng thầu quy mô lớn hơn rất nhiều.

Hồ sơ trúng thầu "khủng"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Tiêu chí “tạo hình” trở thành rào cản?

Nhà thầu cho rằng, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc (Tây Ninh) làm chủ đầu tư “cài cắm” tiêu chí nhân sự lạ.

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn xã Cần Giuộc với dự toán mua sắm 2,264 tỷ đồng sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế; Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định 2160/QĐ-PKT ngày 11/12/2025.

Theo đó, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ có giá 2,12 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc trực tiếp mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 12 tháng; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 31/12/2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Sawaco chỉ định thầu gói hóa chất hơn 3,3 tỷ đồng: Công ty Thiên Phú trúng sát giá [Kỳ 1]

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa phê duyệt Công ty Thiên Phú trúng gói thầu cung cấp vôi bột hơn 3,3 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu, tiết kiệm cho ngân sách 0 đồng.

Gói thầu tiền tỷ và tỷ lệ tiết kiệm "bằng không"

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/12/2025, ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã ký Quyết định số 2791/QD-TCT-QLDA1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp 1027 tấn vôi bột xử lý nước". Đây là gói thầu thuộc dự án "Mua hóa chất xử lý nước năm 2025 - 2026 cho Nhà máy nước Thủ Đức", sử dụng nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".