Công ty Trương Vương: Thắng thầu tuyệt đối 100% và trách nhiệm của đơn vị tư vấn [Kỳ 3]

Không chỉ Đức Nguyên, thành viên còn lại trong liên danh là Công ty Trương Vương cũng sở hữu tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025. Dư luận đặt câu hỏi về vai trò của Công ty Tư vấn Đấu thầu Miền Nam trong việc lập hồ sơ mời thầu tại các gói "một mình một chợ".

Trương Vương: Tham gia là trúng

Đối tác trong liên danh trúng gói thầu hơn 10 tỷ đồng tại phường Bình Long là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương (Mã số doanh nghiệp: 3801072548). Doanh nghiệp này cũng có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai (địa chỉ mới), do ông Trương Minh Lâu giữ chức Giám đốc.

Hồ sơ năng lực cho thấy, trong năm 2025, Trương Vương tham gia 3 gói thầu và trúng thầu cả 3, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%.

Ngoài gói thầu hợp tác cùng Đức Nguyên, trước đó vào tháng 04/2025, Trương Vương (trong vai trò liên danh chính) đã trúng gói thầu "Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước tuyến ĐT.755B" với giá trúng thầu hơn 10,6 tỷ đồng. Tháng 04/2025, doanh nghiệp này cũng trúng một gói thầu khác do Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước mời thầu với giá trị hơn 9,4 tỷ đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước tuyến ĐT.755B. Nguồn: MSC

Như vậy, chỉ trong năm 2025, Trương Vương đã tham gia thực hiện các gói thầu có tổng giá trị trúng thầu (cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trách nhiệm của Tư vấn và Chủ đầu tư

Quay lại gói thầu tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long, đơn vị được thuê để lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam.

Theo chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông, vai trò của đơn vị tư vấn là rất quan trọng trong việc đảm bảo tính cạnh tranh. "Nếu E-HSMT đưa ra các tiêu chí quá cao hoặc 'cài cắm' các điều kiện kỹ thuật đặc thù mà chỉ một số ít nhà thầu đáp ứng được, sẽ dẫn đến tình trạng hạn chế nhà thầu tham dự. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn là phải xây dựng E-HSMT khoa học, khách quan, tuân thủ Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Việc gói thầu 10,7 tỷ đồng chỉ có 01 nhà thầu tham dự là dấu hiệu cho thấy thị trường đấu thầu tại đây chưa thực sự sôi động hoặc có rào cản vô hình nào đó.

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh: "Chủ đầu tư không thể khoán trắng cho đơn vị tư vấn. Theo Luật Đấu thầu, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình lựa chọn nhà thầu. Việc thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện nghiêm túc để tránh lãng phí ngân sách nhà nước."

Với tỷ lệ tiết kiệm thấp và sự xuất hiện của những nhà thầu "bách chiến bách thắng", đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để rà soát quy trình đấu thầu tại các dự án này, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của vốn đầu tư công.