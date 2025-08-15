Trương Hồng An "độc chiếm" gói thầu: Đối thủ "ngã ngựa" vì lỗi chung?

Nhiều nhà thầu tham gia gói thầu tại huyện Đức Huệ (Long An) bị loại chỉ vì thiếu cam kết tín dụng, tạo điều kiện cho một nhà thầu dễ dàng về đích.

Tại 2 gói thầu xây lắp quan trọng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (cũ), các đối thủ của Trương Hồng An đã đồng loạt bị loại vì cùng một lý do “không nộp cam kết tín dụng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Tình trạng này đã tạo cơ hội cho Công ty TNHH Trương Hồng An liên tiếp trúng thầu, làm dấy lên những nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự của các dự án công.

Đối thủ đồng loạt "ngã ngựa" vì một lỗi chung

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy sự "thất bại đồng loạt" của các nhà thầu tham gia.

Tại gói thầu Đường từ nhà 3 Lệnh - Bìa: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ đã phê duyệt Quyết định 704/QĐ-BQLDA, trao gói thầu cho Công ty TNHH Trương Hồng An với giá 1,759 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày. Hai đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH MTV Phước Lộc Đức Huệ và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải đều bị loại khỏi cuộc đấu thầu vì thiếu cam kết tín dụng theo yêu cầu của E-HSMT.

Nguồn: MSC

Tại gói thầu Đường từ trường tiểu học ấp 3 - kênh Tỉnh: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ đã phê duyệt Quyết định 699/QĐ-QLDA, trao gói thầu cho Công ty TNHH Trương Hồng An với giá 2,638 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày. Tại gói thầu này, tình trạng tương tự cũng xảy ra với Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Xuân Phú Đức Hòa và Công ty TNHH MTV Phước Lộc Đức Huệ. Các đơn vị này đều không vượt qua được vòng đánh giá năng lực vì lỗi sơ đẳng nói trên.

Nguồn: MSC

Lỗi không nộp cam kết tín dụng được coi là một thiếu sót "sơ đẳng", đã khiến các nhà thầu khác mất đi cơ hội cạnh tranh, làm cho các cuộc đấu thầu trở nên thiếu vắng đối thủ thực sự. Điều này đã dọn đường cho Công ty TNHH Trương Hồng An dễ dàng giành chiến thắng.

Yêu cầu cam kết tín dụng là một điều kiện phổ biến trong đấu thầu nhằm đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi một lỗi tương tự xảy ra với nhiều nhà thầu, câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có những vấn đề sâu xa hơn cần được làm rõ.

Liệu yêu cầu của E-HSMT có quá khắt khe, đặc biệt đối với các nhà thầu vừa và nhỏ, vô tình tạo ra một rào cản kỹ thuật khiến họ không thể hoàn thiện hồ sơ?

Hay chính các nhà thầu đã chủ quan, thiếu cẩn trọng trong việc chuẩn bị hồ sơ, tạo điều kiện cho các nhà thầu có sự chuẩn bị tốt hơn giành chiến thắng?