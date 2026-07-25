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Lần đầu tại Việt Nam: Điều trị lạc nội mạc tử cung bằng sóng cao tần

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung thành bụng dưới hướng dẫn siêu âm.

Thúy Nga

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng các tế bào nội mạc tử cung di trú và phát triển thành các tổn thương ngoài niêm mạc tử cung. Bệnh có thể gây đau kéo dài, đặc biệt trong chu kỳ kinh nguyệt.

Các vị trí thường gặp của lạc nội mạc tử cung ngoài tử cung gồm cơ tử cung, phúc mạc tiểu khung, buồng trứng, dây chằng trực tràng - âm đạo, bàng quang và ruột non. Trong đó, lạc nội mạc tử cung thành bụng tại vị trí sẹo mổ cũ là thể bệnh khá phổ biến, thường gặp sau mổ lấy thai hoặc các phẫu thuật sản phụ khoa.

Hiện nay, điều trị lạc nội mạc tử cung chủ yếu gồm sử dụng thuốc giảm đau, điều trị nội tiết (hormon) hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có những hạn chế nhất định, đặc biệt với các trường hợp tổn thương khu trú tại thành bụng.

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Sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung thành bụng - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Thái Bình, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đốt sóng cao tần (Radiofrequency Ablation - RFA) là phương pháp điều trị ít xâm lấn, sử dụng nhiệt để phá hủy tổn thương mà không cần phẫu thuật mở.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ bơm dung dịch nước muối sinh lý quanh tổn thương nhằm tách tổn thương khỏi các mô lành xung quanh, đồng thời áp dụng kỹ thuật Moving shot, tiến hành đốt từng điểm từ lớp sâu đến lớp nông để nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế tổn thương mô lân cận.

Kết quả điều trị bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Một bệnh nhân nữ 37 tuổi có tiền sử mổ lấy thai, bị đau thành bụng mạn tính nhiều năm và đau tăng theo chu kỳ kinh nguyệt, sau một tháng điều trị bằng RFA đã hết hoàn toàn triệu chứng đau. Khối lạc nội mạc tử cung giảm khoảng 81% kích thước, không ghi nhận biến chứng như thoát vị thành bụng, áp xe hay tụ dịch.

Ở một trường hợp khác, bệnh nhân nữ 41 tuổi có nhiều khối lạc nội mạc tử cung tại thành bụng, trong đó khối lớn nhất khoảng 7,5 cm ở vị trí sẹo mổ lấy thai. Sau một tháng điều trị, cả hai khối đều giảm kích thước rõ rệt.

Theo thống kê của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đến nay đã có 28 bệnh nhân với 40 khối lạc nội mạc tử cung thành bụng được điều trị bằng kỹ thuật đốt sóng cao tần.

Kết quả bước đầu cho thấy: 100% bệnh nhân đạt thành công về mặt kỹ thuật và hết hoàn toàn triệu chứng đau; Kích thước trung bình các khối trước đốt là 34,63 ± 18,36 mm. Sau 3 tháng, thể tích tổn thương giảm trung bình 51,5% và tiếp tục có xu hướng teo nhỏ theo thời gian.

Chỉ ghi nhận biến chứng bỏng da kích thước nhỏ ở 2 bệnh nhân và đều tự hồi phục hoàn toàn.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn hơn và theo dõi lâu dài nhằm đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả cũng như tính an toàn của phương pháp. Việc triển khai thành công kỹ thuật này cũng góp phần mở rộng ứng dụng các kỹ thuật can thiệp hiện đại trong điều trị bệnh lý phụ khoa, mang đến thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn cho người bệnh.

Lạc nội mạc tử cung thành bụng có dấu hiệu gì?

Đau tại vị trí sẹo mổ cũ, đặc biệt đau tăng trong kỳ kinh.

Xuất hiện khối cứng dưới da vùng thành bụng, kích thước có thể tăng dần.

Đau kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt và lao động.

Thường gặp ở phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai hoặc phẫu thuật sản phụ khoa.

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(Nguồn: VTV1)
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