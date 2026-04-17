Phát hiện sớm u tử cung, u nang buồng trứng qua triệu chứng rong kinh kéo dài

Bị rong kinh kéo dài suốt hơn 1 năm, nhưng tin rằng đó chỉ là thay đổi bình thường của tuổi tác, chị L. (48 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, Phú Thọ) lặng lẽ chịu đựng. Dù ra máu kéo dài, cơ thể ngày càng mệt mỏi, xanh xao, nhưng chị vẫn chần chừ chưa đi khám. Chỉ đến khi sức khỏe sa sút rõ rệt, chị mới quyết định đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chị bất ngờ khi bác sĩ cho biết: "Chị bị thiếu máu, u xơ tử cung kích thước lớn và u nang buồng trứng phải, có chỉ định phẫu thuật".

Sau hội chẩn, được sự đồng thuận của bệnh nhân và gia đình, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và phần phụ để xử lý triệt để. Ca mổ diễn ra an toàn, kiểm soát tốt chảy máu, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu. Hiện tại, sức khỏe của chị đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ CKI. Lê Ngọc Thỏa, khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê khuyến cáo: "Rong kinh không đơn thuần là dấu hiệu của tiền mãn kinh. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm như: U xơ tử cung, u nang buồng trứng, polyp tử cung…

Chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi trung niên cần chú ý các dấu hiệu bất thường như rong kinh kéo dài, đau tức vùng hạ vị hoặc ra máu bất thường ngoài chu kỳ".

