Phát hiện sớm u tử cung, u nang buồng trứng qua triệu chứng rong kinh kéo dài

Rong kinh không đơn thuần là dấu hiệu của tiền mãn kinh. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm.

Bị rong kinh kéo dài suốt hơn 1 năm, nhưng tin rằng đó chỉ là thay đổi bình thường của tuổi tác, chị L. (48 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, Phú Thọ) lặng lẽ chịu đựng. Dù ra máu kéo dài, cơ thể ngày càng mệt mỏi, xanh xao, nhưng chị vẫn chần chừ chưa đi khám. Chỉ đến khi sức khỏe sa sút rõ rệt, chị mới quyết định đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chị bất ngờ khi bác sĩ cho biết: "Chị bị thiếu máu, u xơ tử cung kích thước lớn và u nang buồng trứng phải, có chỉ định phẫu thuật".

Sau hội chẩn, được sự đồng thuận của bệnh nhân và gia đình, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và phần phụ để xử lý triệt để. Ca mổ diễn ra an toàn, kiểm soát tốt chảy máu, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu. Hiện tại, sức khỏe của chị đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ CKI. Lê Ngọc Thỏa, khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê khuyến cáo: "Rong kinh không đơn thuần là dấu hiệu của tiền mãn kinh. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm như: U xơ tử cung, u nang buồng trứng, polyp tử cung…

Chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi trung niên cần chú ý các dấu hiệu bất thường như rong kinh kéo dài, đau tức vùng hạ vị hoặc ra máu bất thường ngoài chu kỳ".

Thiếu máu nặng, phải cắt tử cung vì chủ quan rong kinh

Phụ nữ khi có các dấu hiệu rong kinh, rong huyết kéo dài, đau bụng dưới hoặc thiếu máu nên đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc vừa thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt tử cung cho bệnh nhân nữ 46 tuổi bị rong kinh, rong huyết kéo dài, dẫn đến thiếu máu nặng.

Thiếu máu nặng vì lạc nội mạc tử cung

Ra máu âm đạo, người phụ nữ 46 tuổi không ngờ u xơ tử cung biến chứng

​Khi được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ theo dõi và điều trị theo chỉ định chuyên môn sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng sinh sản.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa phẫu thuật nội soi bóc đa u xơ tử cung lớn, bảo tồn tử cung kèm xử trí tổn thương lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng hai bên gây dính ruột nhiều cho người phụ nữ 46 tuổi, đảm bảo an toàn và giúp người bệnh hồi phục tốt.

​Trước đó khoảng 3 năm, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng chưa can thiệp điều trị. Gần đây, do khối u phát triển nhanh, xuất hiện các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân đến cơ sở y tế thăm khám và được chỉ định nhập viện.

Đau bụng, ra máu âm đạo, bệnh nhân phát hiện đa u xơ tử cung phức tạp

Phẫu thuật lấy 11 khối u xơ phát triển phức tạp, kích thước tương đương thai 5 tháng tuổi và bảo tồn tử cung cho bệnh nhân nữ 40 tuổi mắc đa u xơ tử cung.

Các bác sĩ khoa Phụ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật thành công lấy 11 khối u xơ với nhiều hình dạng, kích thước phức tạp, tổng kích thước tương đương thai 5 tháng tuổi cho bệnh nhân nữ V.T.M (40 tuổi) thường trú tại Phường Móng Cái 3.

Bệnh nhân có lịch sử hiếm muộn, 2 năm trước đi khám có phát hiện u tử cung, kinh nguyệt không đều, nay thấy đau bụng dưới nhiều, ra máu âm đạo, nên đi khám, phát hiện khối u to lên, được chỉ định nhập viện điều trị.

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…