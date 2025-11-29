Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thế nào?

Dù là bệnh lành tính, lạc nội mạc tử cung vẫn ảnh hưởng đến sinh sản và có thể gây biến chứng trong thai kỳ, đặc biệt khi tuổi tác càng cao.

Bình Nguyên

Lạc nội mạc tử cung là căn bệnh phụ khoa lành tính đặc trưng bởi sự xuất hiện các tuyến nội mạc tử cung và tổ chức đệm ở bên ngoài, tuy nhiên có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người phụ nữ. Chính vì thế, nhiều chị em băn khoăn và lo lắng liệu lạc nội mạc tử cung có thai được không, cũng như các ảnh hưởng khác của bệnh.

Theo thông tin trên báo SKĐS, nhiều phụ nữ lo lắng rằng lạc nội mạc tử cung đồng nghĩa với vô sinh. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Ước tính có khoảng 60-70% phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung vẫn có thể thụ thai tự nhiên. Mặc dù vậy, bệnh lý này có liên quan rõ rệt đến các vấn đề sinh sản, dù cơ chế chính xác vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Khoảng 30-40% bệnh nhân vô sinh có liên quan đến lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung có thể gây dính các cơ quan trong ổ bụng, đặc biệt là buồng trứng và vòi trứng, cản trở quá trình thụ thai. Một số yếu tố có thể giải thích mối liên hệ này:

Biến dạng cơ quan sinh sản: Trong một số trường hợp, các mô lạc nội mạc tử cung có thể gây dính, sẹo, hoặc biến dạng cấu trúc của buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung. Điều này có thể cản trở trứng di chuyển từ buồng trứng đến ống dẫn trứng, hoặc tinh trùng gặp trứng, hay thậm chí là quá trình phôi làm tổ.

Môi trường viêm nhiễm: Sự hiện diện của các mô lạc nội mạc tử cung bên ngoài tử cung gây ra tình trạng viêm trong khoang chậu. Môi trường viêm này có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng, tinh trùng và khả năng làm tổ của phôi.

Rối loạn chức năng buồng trứng: Lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng có thể hình thành các u nang như u nang lạc nội mạc tử cung hay u nang socola (chocolate cysts - hình thành sâu trong buồng trứng, khi nang vỡ sẽ chảy dịch đục màu socola), ảnh hưởng đến dự trữ buồng trứng và quá trình rụng trứng.

Cũng cần lưu ý rằng, tuổi tác là một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mọi phụ nữ, bất kể có mắc lạc nội mạc tử cung hay không. Khả năng sinh sản giảm dần sau tuổi 30 và giảm nhanh hơn sau tuổi 38 do dự trữ trứng suy giảm và nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể tăng lên. Đối với phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung, yếu tố tuổi tác càng trở nên quan trọng hơn.

Lạc nội mạc tử cung biểu hiện rõ cơn đau bên dưới bên hông dưới
Lạc nội mạc tử cung biểu hiện rõ cơn đau bên dưới bên hông dưới

Mặc dù nhiều phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung vẫn có thể mang thai nhưng có một số tranh luận khoa học về việc liệu bệnh lý này có làm tăng nguy cơ biến chứng trong thai kỳ hay không. Hiện tại, vẫn chưa có đủ nghiên cứu để đưa ra kết luận chắc chắn về tất cả các biến chứng. Tuy nhiên, một số rủi ro đã được ghi nhận:

Nguy cơ sảy thai tăng nhẹ: Sảy thai là một vấn đề phổ biến, xảy ra ở khoảng 1/5 thai kỳ ở phụ nữ nói chung. Với phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung, nguy cơ này có thể tăng lên khoảng 1/4 thai kỳ.

Nguy cơ thai ngoài tử cung tăng gấp đôi: Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài tử cung, thường là trong ống dẫn trứng. Tình trạng này ít phổ biến hơn sảy thai (khoảng 1/80 đến 1/100 ca mang thai) nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở những người bị lạc nội mạc tử cung, nguy cơ này có thể cao gấp đôi.

Nhìn chung, nhiều phụ nữ nhận thấy cơn đau giảm bớt đáng kể hoặc biến mất trong thời kỳ mang thai. Điều này được cho là do sự thay đổi nội tiết tố mạnh mẽ trong thai kỳ (nồng độ progesterone cao liên tục) ức chế sự phát triển của các mô lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mang thai không chữa khỏi hoàn toàn bệnh lạc nội mạc tử cung. Cơn đau có thể quay trở lại sau khi sinh, đặc biệt là khi kinh nguyệt và chu kỳ nội tiết tố bình thường trở lại.

Di truyền có thể là nguyên nhân gây lạc nội mạc tử cung. Ảnh minh hoạ/Internet
Di truyền có thể là nguyên nhân gây lạc nội mạc tử cung. Ảnh minh hoạ/Internet

Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung nếu: Có mẹ hoặc chị gái bị lạc nội mạc tử cung; Bắt đầu có kinh trước 11 tuổi; Có kinh nguyệt kéo dài hơn 7 ngày; Có chu kỳ ngắn hơn 27 ngày; Vô sinh, hiếm muộn.

Không có biện pháp giúp ngăn ngừa lạc nội mạc tử cung, nhưng có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh bằng cách giảm nồng độ estrogen trong cơ thể.

Chị em có thể thử các cách sau: Tập thể dục thường xuyên (hơn 4 giờ một tuần) để giữ tỷ lệ mỡ trong cơ thể ở mức thấp. Từ đó giúp giảm lượng estrogen lưu thông trong cơ thể; Tránh uống nhiều rượu vì rượu làm tăng nồng độ estrogen; Tránh uống nhiều đồ uống có caffeine. Các nghiên cứu cho thấy uống nhiều đồ uống chứa caffein mỗi ngày, đặc biệt là nước ngọt và trà xanh, có thể làm tăng nồng độ estrogen.

#Lạc nội mạc tử cung #ảnh hưởng sinh sản phụ nữ #Lạc nội mạc tử cung #lạc nội mạc #sinh sản #vô sinh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thói quen âm thầm “hủy hoại” tử cung phụ nữ

Những thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể lặng lẽ làm tổn hại tử cung, ảnh hưởng khả năng sinh sản và sức khỏe phụ khoa của phụ nữ.

Tử cung được coi là “cái nôi” của sự sống, nơi thai nhi hình thành và phát triển. Không chỉ giữ vai trò sinh sản, cơ quan này còn tham gia điều hòa nội tiết tố, giúp phụ nữ duy trì nét trẻ trung và sự cân bằng sinh lý. Tuy nhiên, tử cung cũng rất dễ tổn thương trước tác động của lối sống thiếu lành mạnh.

tu-cung.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thói quen vệ sinh 'tàn phá' vùng kín, nhiều chị em mắc phải

Nhiều chị em vô tình làm tổn thương vùng kín vì các thói quen vệ sinh sai cách, dẫn đến viêm nhiễm, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe sinh sản.

Ở bất kỳ độ tuổi nào, việc chăm sóc sức khỏe vùng kín luôn là vấn đề quan trọng đối với phụ nữ. Tuy nhiên, không ít chị em đang duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng lại âm thầm phá vỡ sự cân bằng sinh học của âm đạo, dẫn tới nhiều hệ lụy về sức khỏe sinh sản.

ve-sinh.png
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

24 tuổi chưa dậy thì vì mắc hội chứng Turner

Giải pháp tầm soát hiệu quả nhất hội chứng Turner là xét nghiệm sàng lọc trước sinh như NIPT, Double Test, Triple Test nhằm phát hiện sớm, can thiệp kịp thời.

24 tuổi như đứa trẻ lên 10

Liên (24 tuổi, Tây Ninh) chỉ cao 1m40, nặng 32kg, chưa dậy thì do mắc hội chứng Turner, một rối loạn nhiễm sắc thể giới tính.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới