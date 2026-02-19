Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thông lệ gói bánh chưng của gia đình NSND Trịnh Kim Chi vào dịp Tết

Giải trí

Thông lệ gói bánh chưng của gia đình NSND Trịnh Kim Chi vào dịp Tết

Gia đình NSND Trịnh Kim Chi vẫn duy trì thông lệ gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến xuân về như một cách giữ gìn nếp nhà, gắn kết các thành viên.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình NSND Trịnh Kim Chi lại quây quần bên nhau để chuẩn bị bánh chưng – món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Vietnamnet.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình NSND Trịnh Kim Chi lại quây quần bên nhau để chuẩn bị bánh chưng – món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Vietnamnet.
Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, NSND Trịnh Kim Chi vẫn trực tiếp tham gia các công đoạn quen thuộc như rửa lá dong, vo nếp, chuẩn bị đậu xanh và thịt. Ảnh: Người Đưa Tin.
Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, NSND Trịnh Kim Chi vẫn trực tiếp tham gia các công đoạn quen thuộc như rửa lá dong, vo nếp, chuẩn bị đậu xanh và thịt. Ảnh: Người Đưa Tin.
Không khí chuẩn bị bánh chưng mang đến cảm giác rộn ràng, ấm cúng, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến rất gần. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Không khí chuẩn bị bánh chưng mang đến cảm giác rộn ràng, ấm cúng, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến rất gần. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Hình ảnh NSND Trịnh Kim Chi xắn tay gói bánh chưng cùng người thân tạo nên khoảnh khắc đời thường mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Hình ảnh NSND Trịnh Kim Chi xắn tay gói bánh chưng cùng người thân tạo nên khoảnh khắc đời thường mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Các thành viên trong gia đình vừa gói bánh, vừa trò chuyện rôm rả, chia sẻ những câu chuyện của năm cũ, tạo nên phút giây sum vầy đáng nhớ. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Các thành viên trong gia đình vừa gói bánh, vừa trò chuyện rôm rả, chia sẻ những câu chuyện của năm cũ, tạo nên phút giây sum vầy đáng nhớ. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Với NSND Trịnh Kim Chi, gói bánh chưng không chỉ là chuẩn bị món ăn ngày Tết mà còn là cách gìn giữ và truyền lại giá trị truyền thống cho thế hệ sau. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Với NSND Trịnh Kim Chi, gói bánh chưng không chỉ là chuẩn bị món ăn ngày Tết mà còn là cách gìn giữ và truyền lại giá trị truyền thống cho thế hệ sau. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã được cha mẹ, ông bà dạy cách gói bánh chưng, xem đó như một phần ký ức Tết thiêng liêng của gia đình. Ảnh: Znews.
Từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã được cha mẹ, ông bà dạy cách gói bánh chưng, xem đó như một phần ký ức Tết thiêng liêng của gia đình. Ảnh: Znews.
Sau khi bánh được gói xong, cả gia đình cùng nhau nhóm bếp, canh nồi bánh suốt nhiều giờ trong không gian yên ả cuối năm. Ảnh: Znews.
Sau khi bánh được gói xong, cả gia đình cùng nhau nhóm bếp, canh nồi bánh suốt nhiều giờ trong không gian yên ả cuối năm. Ảnh: Znews.
Đêm nấu bánh chưng ngập tràn tiếng cười, hơi ấm của bếp lửa cùng hương thơm của nếp, đậu và lá dong lan tỏa khắp nhà. Ảnh: Znews.
Đêm nấu bánh chưng ngập tràn tiếng cười, hơi ấm của bếp lửa cùng hương thơm của nếp, đậu và lá dong lan tỏa khắp nhà. Ảnh: Znews.
Không chỉ trong gia đình, NSND Trịnh Kim Chi còn nhiều lần rủ bạn bè, đồng nghiệp cùng quây quần trông nồi bánh chưng đến sáng để thêm không khí Tết. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.
Không chỉ trong gia đình, NSND Trịnh Kim Chi còn nhiều lần rủ bạn bè, đồng nghiệp cùng quây quần trông nồi bánh chưng đến sáng để thêm không khí Tết. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.
“Tết có vậy mới vui, nên cực một chút cũng được”, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân khi nói về những đêm thức canh bánh chưng. Ảnh: Vietnamnet.
“Tết có vậy mới vui, nên cực một chút cũng được”, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân khi nói về những đêm thức canh bánh chưng. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Znews, gia đình NSND Trịnh Kim Chi thường gói nhiều bánh chưng để làm quà biếu người thân, họ hàng, hàng xóm và đối tác, gửi gắm trọn vẹn hương vị Tết truyền thống. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Znews, gia đình NSND Trịnh Kim Chi thường gói nhiều bánh chưng để làm quà biếu người thân, họ hàng, hàng xóm và đối tác, gửi gắm trọn vẹn hương vị Tết truyền thống. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Trịnh Kim Chi #gia đình Trịnh Kim Chi #vợ chồng Trịnh Kim Chi #con gái Trịnh Kim Chi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT