Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trịnh Kim Chi khoe khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào chúc mừng sinh nhật chồng

Giải trí

Trịnh Kim Chi khoe khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào chúc mừng sinh nhật chồng

NSND Trịnh Kim Chi đăng tải loạt ảnh bên doanh nhân Trấn Phương, gửi lời yêu thương đến chồng trong ngày sinh nhật.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trịnh Kim Chi)
Vào sinh nhật, doanh nhân Trấn Phương nhận lời ngọt ngào từ NSND Trịnh Kim Chi như lúc mới yêu.
Vào sinh nhật, doanh nhân Trấn Phương nhận lời ngọt ngào từ NSND Trịnh Kim Chi như lúc mới yêu.
Trịnh Kim Chi viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật ông xã yêu. Cảm ơn ông xã vì luôn là điểm tựa vững chắc, là người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống của em và các con. Cảm ơn ông xã vì đã luôn như vậy… lặng lẽ, bao dung và yêu thương gia đình mình theo cách rất riêng. Chúc ông xã thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn hạnh phúc bên gia đình mình. Chúc mừng sinh nhật ông xã của em. I love you Võ Trấn Phương”.
Trịnh Kim Chi viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật ông xã yêu. Cảm ơn ông xã vì luôn là điểm tựa vững chắc, là người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống của em và các con. Cảm ơn ông xã vì đã luôn như vậy… lặng lẽ, bao dung và yêu thương gia đình mình theo cách rất riêng. Chúc ông xã thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn hạnh phúc bên gia đình mình. Chúc mừng sinh nhật ông xã của em. I love you Võ Trấn Phương”.
Nữ nghệ sĩ còn đăng nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng.
Nữ nghệ sĩ còn đăng nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng.
Vào tháng 9/2025, Á hậu Trịnh Kim Chi nhắn nhủ chồng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới: "25 năm bên nhau, một chặng đường đủ dài để thấu hiểu, để yêu thương, để biết ơn. Cảm ơn ông xã luôn yêu thương vợ, lo lắng cho con, chăm sóc cho gia đình từng chút một để mái ấm này lúc nào cũng đủ đầy và bình yên. Mình sẽ mãi nắm tay nhau, cùng các con đi tiếp những chặng đường hạnh phúc như thế này nhé".
Vào tháng 9/2025, Á hậu Trịnh Kim Chi nhắn nhủ chồng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới: "25 năm bên nhau, một chặng đường đủ dài để thấu hiểu, để yêu thương, để biết ơn. Cảm ơn ông xã luôn yêu thương vợ, lo lắng cho con, chăm sóc cho gia đình từng chút một để mái ấm này lúc nào cũng đủ đầy và bình yên. Mình sẽ mãi nắm tay nhau, cùng các con đi tiếp những chặng đường hạnh phúc như thế này nhé".
Nữ nghệ sĩ thu âm ca khúc Hạnh phúc cuối cùng để dành tặng chồng nhân kỷ niệm 25 năm về chung một nhà.
Nữ nghệ sĩ thu âm ca khúc Hạnh phúc cuối cùng để dành tặng chồng nhân kỷ niệm 25 năm về chung một nhà.
Theo Thanh niên Việt, tại chương trình Vietnam Interviews cách đây không lâu, nghệ sĩ Trịnh Kim cho biết, vợ chồng cô tin tưởng nhau 100%.
Theo Thanh niên Việt, tại chương trình Vietnam Interviews cách đây không lâu, nghệ sĩ Trịnh Kim cho biết, vợ chồng cô tin tưởng nhau 100%.
"Anh ấy không làm gì để tôi ghen. Tôi không có cơ hội để ghen suốt mấy chục năm sống chung. Đôi khi tôi chỉ giả bộ thôi, ví dụ như giả vờ nhắc "sao coi phim gì toàn gái đẹp vậy". Tôi cố tình giả bộ thôi chứ tôi cũng biết đàn ông mà, đó là quyền riêng tư của người ta", nữ diễn viên cho biết.
"Anh ấy không làm gì để tôi ghen. Tôi không có cơ hội để ghen suốt mấy chục năm sống chung. Đôi khi tôi chỉ giả bộ thôi, ví dụ như giả vờ nhắc "sao coi phim gì toàn gái đẹp vậy". Tôi cố tình giả bộ thôi chứ tôi cũng biết đàn ông mà, đó là quyền riêng tư của người ta", nữ diễn viên cho biết.
Ngoài khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt, êm ấm bên doanh nhân Võ Trấn Phương, Trịnh Kim Chi còn được biết đến là nghệ sĩ tài năng, gắn bó nhiều năm với sân khấu, điện ảnh, thời trang.
Ngoài khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt, êm ấm bên doanh nhân Võ Trấn Phương, Trịnh Kim Chi còn được biết đến là nghệ sĩ tài năng, gắn bó nhiều năm với sân khấu, điện ảnh, thời trang.
Trịnh Kim Chi gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, phúc hậu và vẻ đẹp đằm thắm theo thời gian. Khi xuất hiện tại sự kiện, cô thường trang điểm nhẹ nhàng.
Trịnh Kim Chi gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, phúc hậu và vẻ đẹp đằm thắm theo thời gian. Khi xuất hiện tại sự kiện, cô thường trang điểm nhẹ nhàng.
Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vẻ trẻ trung và thần thái rạng rỡ ở tuổi 54.
Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vẻ trẻ trung và thần thái rạng rỡ ở tuổi 54.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trịnh Kim Chi)
#Trịnh Kim Chi #chồng Trịnh Kim Chi #vợ chồng Trịnh Kim Chi #con gái Trịnh Kim Chi #Á hậu Trịnh Kim Chi #diễn viên Trịnh Kim Chi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT