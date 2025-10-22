Hà Nội

Xã hội

Gây ra hàng loạt vụ trộm, 2 đạo chích lĩnh 80 tháng tù

Với cáo buộc tội trộm cắp tài sản, 2 bị cáo Nguyễn Xuân Thương và Hoàng Quốc Phưởng bị Toà án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 80 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm 2 bị cáo, gồm: Nguyễn Xuân Thương và Hoàng Quốc Phưởng về tội trộm cắp tài sản, theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 7/1 đến ngày 18/1, Nguyễn Xuân Thương (SN 2003) rủ Hoàng Quốc Phưởng (SN 2008, cùng trú tại: TDP Tây Yên, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá 68 triệu đồng.

image-2683.jpg
Hai bị cáo tại phiên toà.

Tài sản mà các bị cáo lấy trộm, gồm: 33 tấm cốt pha bằng sắt; 1 chiếc xe mô tô và 315m dây điện loại cáp đồng của người dân. Sau khi lấy trộm các tài sản trên, Nguyễn Xuân Thương và Hoàng Quốc Phưởng đã bán được tổng số tiền 51,5 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Xuân Thương và Hoàng Quốc Phưởng đã vào địa bàn thành phố Huế tiếp tục gây ra 2 vụ trộm cắp và bị bắt tại đây.

Ngày 31/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 – thành phố Huế đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Xuân Thương 1 năm 3 tháng tù, Hoàng Quốc Phưởng 4 tháng tù.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tổng hợp hình phạt với bản án trước, tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Thương 4 năm 7 tháng tù và Hoàng Quốc Phưởng 2 năm 1 tháng tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
