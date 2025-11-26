Hà Nội

Xã hội

Đăng tin 'Vấn nạn bảo kê tại chợ Mạo Khê', Tiktoker nhận kết đắng

Nam Tiktoker đăng video có ghi dòng chữ “Vấn nạn bảo kê tại chợ Mạo Khê làm hoang mang các tiểu thương tại Quảng Ninh’’ nhanh chóng bị xử lý.

Thiên Tuấn

Ngày 26/11, Công an phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.P, sinh năm 1988, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 18/11/2025, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản tiktok đăng tải video chứa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, trên video có ghi dòng chữ “Vấn nạn bảo kê tại chợ Mạo Khê làm hoang mang các tiểu thương tại Quảng Ninh’’.

can-bo-cong-an-phuong-lap-bien-ban-va-yeu-cau-go-bo-noi-dung-tren-mang-xa-hoi.jpg

Công an phường Mạo Khê đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định chủ tài khoản Tiktok là N.V.P.

Làm việc với cơ quan Công an, N.V.P thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết, do thiếu hiểu biết và rảnh rỗi nên đã đăng tải video thông tin không đúng sự thật.

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Công an phường Mạo Khê đã ra quyết định xử phạt N.V.P số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân. Trường hợp trên cũng đã tự gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

