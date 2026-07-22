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Quân sự - Thế giới

Đằng sau việc Tổng thống Ukraine cách chức Tổng tư lệnh quân đội Syrskyi

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức Tướng Oleksandr Syrskyi khỏi vị trí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và bổ nhiệm người thay thế.

An An (Theo AP)

Đây là sự thay đổi lớn thứ hai mà Tổng thống Zelensky thực hiện dưới áp lực của những cuộc biểu tình, theo AP. Vào năm ngoái, ông đã phải hủy bỏ một đạo luật hạn chế tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra quyết định này sau nhiều cuộc họp với các chỉ huy quân đội. Cuộc họp bắt đầu ngay sau khi các cuộc biểu tình nổ ra từ tuần trước, yêu cầu phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người được coi là động lực thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Syrskyi.

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Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Tổng thống Zelensky cảm ơn ông Syrskyi về những thành tựu trong cuộc xung đột với Nga và ca ngợi ông về việc bảo vệ Kiev cũng như các chiến dịch ở Kharkiv và Kursk.

“Tôi biết ơn ông Oleksandr Syrskyi và tất cả những người lính của chúng ta vì đã giữ vững các vị trí tiền tuyến của Ukraine”, ông nói.

Uy tín của ông Syrskyi ngày càng giảm

Cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 16/7, khi Tổng thống Zelensky tiến hành cuộc cải tổ Chính phủ, thay thế Thủ tướng và cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Sau khi bị cách chức, ông Fedorov công khai cáo buộc ông Syrskyi cản trở các cuộc cải cách quân sự, can thiệp quá sâu vào hoạt động chiến thuật và thiên về tấn công tốn kém hoặc phòng thủ bất lợi. Nhiều người biểu tình cho biết họ muốn một thế hệ tướng lĩnh mới đặt ưu tiên cao hơn cho việc bảo vệ tính mạng binh lính.

Cuộc cải tổ ngay lập tức thu hút hàng nghìn người biểu tình xuống đường ở Kiev và các thành phố khác, coi việc cách chức ông Fedorov là hành động của Tổng thống Zelensky là đứng về phía bảo thủ quân sự lâu đời thay vì một nhà cải cách.

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Tướng Oleksandr Syrskyi bị cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: TSN.UA.

Uy tín trong công chúng vốn đã bấp bênh của ông Syrskyi ngày càng giảm sau khi trang tin Babel của Ukraine công bố một cuộc điều tra vào tháng 6, nêu chi tiết các cáo buộc lạm dụng trong trung đoàn tấn công Skelia, một đơn vị có liên hệ mật thiết với ông Syrskyi và được cho là đã chịu tổn thất trên chiến trường cao hơn mức trung bình.

Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine là ai?

Theo một tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Mykhailo Drapatyi làm tân Tổng tư lệnh quân đội.

Ông Mykhailo Drapatyi nổi tiếng là người có kỷ luật cao và hiệu quả trong chiến đấu, thường được cử đến để ổn định các khu vực trọng yếu nhất của mặt trận, AP đưa tin.

Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn nhận được sự kính trọng và yêu mến rộng rãi trong quân đội và ngoài quân đội nhờ những chiến thắng trong quá khứ.

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Tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Mykhailo Drapatyi. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine/AP.

Ông Drapatyi, 43 tuổi, đại diện cho thế hệ tướng lĩnh mới của Ukraine được tôi luyện trong cuộc xung đột với Nga. Ông đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình trong các vị trí chiến đấu, bao gồm cả việc lãnh đạo Lực lượng Liên hợp, đơn vị chỉ huy tác chiến chủ chốt chịu trách nhiệm điều phối toàn diện các hoạt động quân sự trên thực địa.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Drapatyi đã cảm ơn người tiền nhiệm Syrskyi vì những đóng góp của ông trong việc củng cố quân đội.

“Tôi lớn lên trong môi trường đó. Tôi sẽ làm việc một cách có trách nhiệm, tập trung và tôn trọng những người đang bảo vệ đất nước chúng ta ngày hôm nay”, tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine phát biểu.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov được đề nghị vị trí mới

Ngày 21/7, Tổng thống Zelensky đã gặp riêng ông Fedorov và đề nghị ông một vị trí mà ông gọi là "quan trọng" trong Chính phủ, có thể điều phối và thống nhất toàn bộ các hoạt động công nghệ của nhà nước và quân đội.

Hiện chưa rõ liệu ông Fedorov có chấp nhận lời đề nghị hay không - hoặc liệu những động thái mới nhất có làm hài lòng người biểu tình và xoa dịu tình hình trên đường phố ở Ukraine hay không.

Trước khi bị cách chức, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov đã công khai chỉ trích ông Syrskyi, nói rằng vị tướng này đang cản trở những nỗ lực cải cách của ông và cần phải được thay thế để Ukraine không thất bại trong cuộc xung đột với Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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