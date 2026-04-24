Tổng thống Zelensky nói Mỹ vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, bất chấp cuộc chiến tại Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/4 nói rằng, việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine không bị gián đoạn bất chấp cuộc chiến tại Iran. Ông tuyên bố những đợt tấn công tầm xa của Ukraine tiếp tục giáng đòn mạnh vào các nhà máy sản xuất và cơ sở dầu mỏ của Nga, gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Moscow.

Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập các phát biểu của ông Zelensky, song các quan chức Nga xác nhận nhiều cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng ở các khu vực sâu hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu khi đến dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Ayia Napa, Síp, ngày 23/4/2026. Ảnh: AP/Petros Karadjias.

Theo AP, Ukraine đang sử dụng công nghệ máy bay không người lái và tên lửa do nước này tự phát triển để tấn công lãnh thổ Nga. Quân đội Ukraine cũng sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để ngăn chặn các đợt tấn công tên lửa của Nga vào lãnh thổ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 154 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực của Nga, bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.

Chính quyền khu vực Krasnodar trên bờ biển Đen của Nga cho biết, 276 lính cứu hỏa tại cảng Tuapse trên biển Đen đã chiến đấu với một đám cháy lớn do máy bay không người lái của Ukraine tấn công từ đầu tuần.

Chất độc từ đám cháy rơi xuống cùng mưa, phủ lên nhiều quận của Tuapse một lớp bụi đen, theo báo cáo của trung tâm khẩn cấp khu vực. Nồng độ hóa chất trong không khí vượt quá mức cho phép, các quan chức cho biết, và chính quyền khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Khu vực Samara của Nga cũng bị tấn công trong đêm thứ hai liên tiếp. Tại thành phố Novokuybyshevsk thuộc Samara, cách biên giới Ukraine khoảng 1.000 km về phía đông, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở công nghiệp chưa xác định đã khiến một người thiệt mạng, theo Thống đốc khu vực Vyacheslav Fedorishchev.

"Mảnh vỡ máy bay không người lái cũng rơi xuống mái một tòa nhà dân cư ở thành phố Samara, làm nhiều người bị thương. Một người phải nhập viện", Thống đốc Fedorishchev nói thêm.

Các báo cáo truyền thông chưa được xác nhận cho biết một nhà máy hóa dầu ở Novokuybyshevsk thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Rosneft đã bị tấn công.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga tại khu vực Samara và một đường ống dẫn dầu ở khu vực Nizhegorodskaya, nơi vận chuyển dầu từ Tây Siberia đến Tatarstan, theo ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch của Ukraine.

Bên cạnh đó, các đơn vị của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công trạm bơm dầu Gorky ở khu vực Nizhny Novgorod, phía đông Moscow, theo một quan chức cấp cao của cơ quan này.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm đã làm hư hại 3 bồn chứa dầu và gây ra một đám cháy lớn, vị quan chức Ukraine giấu tên cho biết.

“Hoạt động của các đường ống chính bị gián đoạn, hiệu suất xử lý tại các nhà máy lọc dầu giảm, và chi phí vận chuyển tăng lên. Kết quả là, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách Nga”, vị quan chức nói thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga - Ukraine trao đổi kế hoạch chấm dứt xung đột hồi tháng 6/2025