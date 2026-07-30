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[GALLERY] Isuzu D-Max D-Cargo ra mắt - bán tải cabin đơn giá 492 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Isuzu D-Max D-Cargo ra mắt - bán tải cabin đơn giá 492 triệu đồng

Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.

Nguyễn Anh
Sự xuất hiện của mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000 2026 giúp mở rộng danh mục sản phẩm của Isuzu tại Việt Nam, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho những khách hàng cần một phương tiện có khả năng chuyên chở lớn nhưng vẫn sở hữu kích thước linh hoạt hơn xe tải.
Sự xuất hiện của mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000 2026 giúp mở rộng danh mục sản phẩm của Isuzu tại Việt Nam, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho những khách hàng cần một phương tiện có khả năng chuyên chở lớn nhưng vẫn sở hữu kích thước linh hoạt hơn xe tải.
D-Max D-Cargo 1000 mới ra mắt Việt Nam được trang bị thùng hàng tiêu chuẩn có kích thước dài 2.330 mm, rộng 1.590 mm và cao 465 mm. Với tải trọng đăng ký 1.095 kg, mẫu xe đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhiều loại hàng hóa có khối lượng khoảng một tấn.
D-Max D-Cargo 1000 mới ra mắt Việt Nam được trang bị thùng hàng tiêu chuẩn có kích thước dài 2.330 mm, rộng 1.590 mm và cao 465 mm. Với tải trọng đăng ký 1.095 kg, mẫu xe đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhiều loại hàng hóa có khối lượng khoảng một tấn.
So với các mẫu bán tải cabin kép, phiên bản cabin đơn mang đến diện tích chứa hàng lớn hơn, phù hợp với các hoạt động giao nhận, phân phối hoặc kinh doanh cần tối ưu không gian chuyên chở mà chưa phải chuyển sang sử dụng xe tải chuyên dụng.
So với các mẫu bán tải cabin kép, phiên bản cabin đơn mang đến diện tích chứa hàng lớn hơn, phù hợp với các hoạt động giao nhận, phân phối hoặc kinh doanh cần tối ưu không gian chuyên chở mà chưa phải chuyển sang sử dụng xe tải chuyên dụng.
Để tăng tính thực dụng, Isuzu bố trí 12 điểm móc cố định hàng trên thùng xe, hỗ trợ hạn chế dịch chuyển hàng hóa trong quá trình vận hành. Xe cũng được gia cố bằng khung gầm có độ cứng cao kết hợp hệ thống treo sau sử dụng 6 lá nhíp nhằm nâng cao khả năng chịu tải và duy trì độ ổn định khi chở nặng.
Để tăng tính thực dụng, Isuzu bố trí 12 điểm móc cố định hàng trên thùng xe, hỗ trợ hạn chế dịch chuyển hàng hóa trong quá trình vận hành. Xe cũng được gia cố bằng khung gầm có độ cứng cao kết hợp hệ thống treo sau sử dụng 6 lá nhíp nhằm nâng cao khả năng chịu tải và duy trì độ ổn định khi chở nặng.
Bên cạnh thùng tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn các cấu hình khác như thùng mui bạt, thùng kín hoặc thùng đông lạnh tùy theo mục đích khai thác. Mỗi loại thùng sẽ có tải trọng đăng ký và chi phí hoàn thiện khác nhau.
Bên cạnh thùng tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn các cấu hình khác như thùng mui bạt, thùng kín hoặc thùng đông lạnh tùy theo mục đích khai thác. Mỗi loại thùng sẽ có tải trọng đăng ký và chi phí hoàn thiện khác nhau.
Khoang lái sở hữu ghế bọc vinyl nhằm tăng độ bền và thuận tiện cho việc vệ sinh trong quá trình sử dụng hằng ngày. Thiết kế ngoại thất vẫn kế thừa phong cách của dòng D-Max với phần đầu xe khỏe khoắn và các đường nét đặc trưng.
Khoang lái sở hữu ghế bọc vinyl nhằm tăng độ bền và thuận tiện cho việc vệ sinh trong quá trình sử dụng hằng ngày. Thiết kế ngoại thất vẫn kế thừa phong cách của dòng D-Max với phần đầu xe khỏe khoắn và các đường nét đặc trưng.
Mẫu bán tải cabin đơn được trang bị các hệ thống hỗ trợ an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BA, hệ thống phanh thông minh BOS cùng hai túi khí phía trước.
Mẫu bán tải cabin đơn được trang bị các hệ thống hỗ trợ an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BA, hệ thống phanh thông minh BOS cùng hai túi khí phía trước.
Xe được trang bị động cơ diesel dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 PS. Theo Isuzu, hệ truyền động này được phát triển theo tiêu chí vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhu cầu khai thác liên tục.
Xe được trang bị động cơ diesel dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 PS. Theo Isuzu, hệ truyền động này được phát triển theo tiêu chí vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhu cầu khai thác liên tục.
Isuzu D-Max D-Cargo 1000 được phân phối với ba màu ngoại thất gồm trắng, bạc và đen. Giá bán lẻ đề xuất cho phiên bản sử dụng thùng hàng tiêu chuẩn là 492 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và các khoản phí phát sinh khác.
Isuzu D-Max D-Cargo 1000 được phân phối với ba màu ngoại thất gồm trắng, bạc và đen. Giá bán lẻ đề xuất cho phiên bản sử dụng thùng hàng tiêu chuẩn là 492 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và các khoản phí phát sinh khác.
Video: Xem chi tiết mẫu xe bán tải Isuzu D-max 2025 tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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