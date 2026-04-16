Ukraine tiếp tục tìm kiếm thỏa thuận vũ khí với đồng minh

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Châu Âu hôm 15/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Ukraine hiện nay là đảm bảo sự hỗ trợ của các đồng minh trong việc mua sắm và xây dựng thêm các hệ thống phòng không, trong bối cảnh Nga cảnh báo rằng các địa điểm sản xuất máy bay không người lái (UAV) và thiết bị khác cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành “mục tiêu tiềm tàng”.

“Mỗi ngày chúng tôi đều cần tên lửa phòng không khi Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công (vào Ukraine)”, ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Trong bối cảnh chưa có kế hoạch nào được công bố về các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga do Mỹ làm trung gian, ông Zelensky đã đến thăm 3 thủ đô châu Âu trong vòng 48 giờ nhằm tìm kiếm cam kết hỗ trợ quân sự và tài chính bổ sung. Theo các quan chức Ukraine, Đức và Ukraine đã đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD).

“Italy rất quan tâm đến việc phát triển sản xuất chung, nhất là trong lĩnh vực máy bay không người lái, một lĩnh vực mà chúng tôi biết rõ Ukraine trong những năm gần đây đã trở thành quốc gia dẫn đầu”, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Rome.

Theo AP, sau hơn 4 năm chiến sự, Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm đánh chặn UAV trên chiến trường và phát triển công nghệ phòng không tiên tiến, nhưng lại thiếu nguồn lực tài chính để mở rộng sản xuất ở quy mô có thể tạo lợi thế vượt trội.

Ông Zelensky cho biết ông đang kêu gọi các nước châu Âu tiếp tục đóng góp vào quỹ cho phép mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga.

Ông Zelensky cũng thúc đẩy các thỏa thuận sản xuất vũ khí chung, bao gồm cả UAV và tên lửa, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu nhanh chóng giải ngân khoản vay đã cam kết trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ USD).

Các lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 quốc gia, vốn thường xuyên họp để phối hợp viện trợ vũ khí cho Kiev, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến hôm 15/4 do Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey chủ trì. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng tham dự.

Trước thềm cuộc họp, Anh thông báo sẽ gửi 120.000 UAV cho Ukraine trong năm nay, đây là đợt chuyển giao lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, các quan chức không cho biết thời điểm cụ thể sẽ chuyển giao.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng quyết định của các nước châu Âu về việc tăng cường sản xuất UAV cho Ukraine là “bước đi có chủ ý dẫn đến leo thang mạnh mẽ tình hình quân sự-chính trị trên toàn lục địa châu Âu và biến các quốc gia này dần dần trở thành hậu phương chiến lược của Ukraine”.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Nga bằng UAV do châu Âu sản xuất cho Ukraine có thể kéo theo “hệ quả khó lường”.

“Thay vì tăng cường an ninh cho các quốc gia châu Âu, hành động của các nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng kéo các nước này vào cuộc chiến với Nga”, thông báo nêu rõ.



