Hơn 100 người tử vong trong vụ sập hầm mỏ ở Trung Phi

Số người tử vong trong vụ sập mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi đã tăng lên hơn 100 người.

AP đưa tin, vụ sập mỏ vàng xảy ra tại làng Zamboye, thuộc tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới với Cameroon, vào sáng ngày 18/8. Tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác cứu trợ và một quan chức địa phương cho biết hôm 19/8 rằng số người tử vong trong vụ sập hầm mỏ đã tăng lên hơn 100 người.

Một số người khác bị thương nặng, theo lời Gervais Ganagoroh, một tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ địa phương tham gia công tác cứu trợ.

Vụ sập mỏ vàng xảy ra tại làng Zamboye, thuộc tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi, đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ảnh: Time Of India.

Ông Bertrand Be Yangué, một thành viên của hội đồng thanh niên Zamboye, cho biết số người tử vong có thể sẽ tăng lên vì vẫn còn nhiều người mất tích và bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Việc tìm thấy họ còn sống sẽ là một phép màu. Chúng tôi rất đau lòng trước sự việc này”, Yangué nói.

Theo thông báo từ công tố viên tại tòa án cấp huyện Baboua, một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ sập, danh tính các nạn nhân và những người chịu trách nhiệm vận hành địa điểm này, cũng như xác định bất kỳ trách nhiệm hình sự tiềm tàng nào.

Các vụ sập hầm mỏ thủ công rất phổ biến ở Cộng hòa Trung Phi, nơi có hàng nghìn người làm việc trong ngành khai thác mỏ quy mô nhỏ. Công việc này rất nguy hiểm vì thợ mỏ thường không có đủ thiết bị bảo hộ, dẫn đến nhiều hậu quả chết người.

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