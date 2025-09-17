Đang bị điều tra vẫn 'nổ' có mối quan hệ 'chạy án' nhằm chiếm đoạt tiền

Quen nhau khi ở trại tạm giam, Lưu Xuân Tâm dựng màn kịch có quan hệ tại Viện Kiểm sát tối cao để khiến bạn tù tin tưởng, giao 1 tỷ đồng nhờ chạy án treo.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Hải (SN 1970, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Lưu Xuân Tâm (trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng tháng 12/2022, Tâm quen anh Lương Văn Q. (SN 1994, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh, nay là phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Lưu Xuân Tâm bị Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức chạy án, còn anh Q. bị tạm giam vì hành vi đánh bạc.

Bị cáo Trần Hải và Lưu Xuân Tâm tại phiên tòa.

Đến giữa tháng 03/2023, anh Q. và Tâm được thay đổi biện pháp ngăn chặn (tại ngoại) nên 2 người liên lạc với nhau. Tâm cho Q. biết mình được tại ngoại là do người quen tên Hải làm ở Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao xin giúp và đang nhờ người này "chạy án" treo cho Tâm.

Tin tưởng Tâm, đến khoảng đầu tháng 4/2023, Q. nhờ bị cáo liên hệ giúp chạy án treo. Sau khi thống nhất với Hải, Tâm báo giá 700 triệu đồng.

Đến ngày 14/5/2023, Tâm yêu cầu Q. chuyển 20 triệu đồng để tiếp anh Hải. Toàn bộ số tiền đó, Tâm dùng trả nợ cá nhân. Ngày 17/5/2023, Tâm yêu cầu Q. chuyển số tiền 700 triệu đồng chạy án. Tuy nhiên, do chưa đủ tiền, Q. chuyển vào tài khoản của Tâm 250 triệu đồng. Số tiền này, Tâm chuyển tiếp cho Trần Hải. 2 ngày sau đó, Q. chuyển cho Tâm số tiền 450 triệu đồng. Lần này Tâm chuyển 400 triệu đồng cho Hải, còn 50 triệu đồng giữ lại tiêu xài cá nhân.

Sau đó vài ngày, Trần Hải lại liên lạc với Tâm nói là có nhiều người nên muốn chạy phải chi thêm 300 triệu đồng nữa. Sau đó, Q. đưa cho Tâm 260 triệu đồng. Tiền lần này, Tâm chuyển cho Trần Hải 110 triệu đồng và đưa cho người khác theo hướng dẫn của Hải 80 triệu đồng. Số tiền còn lại Tâm tiêu xài cá nhân. Ngày 11/6/2023, theo yêu cầu của Tâm, Q. chuyển tiếp 20 triệu đồng để lo việc.

Như vậy, từ ngày 14/5/2023 đến ngày 11/6/2023, Lưu Xuân Tâm đã chiếm đoạt của anh Lương Văn Q. số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 22/06/2023, anh Q. bị TAND TP Vinh xét xử 4 năm tù giam về tội Đánh bạc. Đến ngày 12/8/2024, Lương Văn Q. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hải và Tâm.

Cơ quan chức năng xác định, Hải chỉ đạo, thống nhất với Tâm chiếm đoạt của bị hại 930 triệu đồng. Ngoài ra, Tâm phải chịu trách nhiệm về 70 triệu đồng lấy của anh Q. trong thời gian nhận "chạy án".

Tại bục khai báo, Tâm khai nhận, để anh Q. tin tưởng về việc chạy án, anh ta đã cung cấp thông tin của một người tên Hải, cán bộ VKSND Tối cao nhưng kèm đặc điểm nhận diện (giọng nói) và số điện thoại Trần Hải. Nhờ vậy anh ta đã qua mặt được nạn nhân để lừa chạy án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lưu Xuân Tâm 14 năm tù, tổng hợp bản án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tuyên trong phiên tòa cuối năm 2023, bị cáo phải chấp hành 18 năm tù. Bị cáo Trần Hải bị tuyên phạt 12 năm tù.