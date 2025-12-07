Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đăng bài xúc phạm Công an, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Nam thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp vừa bị phạt 7,5 triệu đồng với hành vi xúc phạm lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Hạo Nhiên

Ngày 7/12, thông tin từ Công an xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa xử phạt một nam thanh niên do có hành vi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 27/11, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Cái Bè phát hiện có một tài khoản Facebook đăng tải trên bảng tin hình ảnh kèm theo nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã.

Qua điều tra, Công an xã Cái Bè xác định chủ tài khoản trên là anh H.T (SN: 2007, nơi thường trú ấp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), nên đã mời lên làm việc.

1fdsfds-47.jpg
Anh H.T làm việc với cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, anh H.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục, anh H.T đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Ngày 02/12, Công an xã Cái Bè ra quyết định xử phạt hành chính anh H.T với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông báo tin giả bị tấn công, cướp tài sản.

(Nguồn: SGGP)
#Công an #Đồng Tháp #xử phạt #nam thanh niên #xúc phạm #lực lượng

Bài liên quan

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Với hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông D.Đ.C (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp công dân D.Đ.C (SN 1963, trú tại xã Kỳ Anh) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

68ef553f13259.jpg
Ông D.Đ.C làm việc với cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về bán rừng phòng hộ

Tại cơ quan Công an, anh S thừa nhận toàn bộ hành vi đăng thông tin sai sự thật về việc bán rừng phòng hộ và tự nguyện gỡ bỏ video, cam kết không tái phạm.

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Xuân Mai vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên TikTok về việc bán rừng phòng hộ.

5.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về lễ kỷ niệm Quốc khánh

Do thiếu hiểu biết, T.V.H không nghiên cứu kỹ nội dung trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H, sinh năm 1960, trú tại xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

capture-3612.png
Cơ quan chức năng làm việc với T.V.H.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới