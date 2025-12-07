Đăng bài xúc phạm Công an, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Nam thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp vừa bị phạt 7,5 triệu đồng với hành vi xúc phạm lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Ngày 7/12, thông tin từ Công an xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa xử phạt một nam thanh niên do có hành vi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 27/11, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Cái Bè phát hiện có một tài khoản Facebook đăng tải trên bảng tin hình ảnh kèm theo nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã.

Qua điều tra, Công an xã Cái Bè xác định chủ tài khoản trên là anh H.T (SN: 2007, nơi thường trú ấp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), nên đã mời lên làm việc.

Anh H.T làm việc với cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, anh H.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục, anh H.T đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Ngày 02/12, Công an xã Cái Bè ra quyết định xử phạt hành chính anh H.T với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

