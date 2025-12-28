Hà Nội

Kho tri thức

Xác ướp 1.000 năm tuổi nguyên vẹn khó tin ở Peru

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra bộ hài cốt xác ướp còn nguyên vẹn tại một địa điểm ở Peru, được cho từng là khu hành hương của người Inca.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Pachacamac là một địa điểm hành hương quan trọng thời tiền Columbus của Đế chế Inca. Ảnh: @Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine.
Khi tiến hành khai quật tại Pachacamac, các chuyên gia đến từ Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine.
Đó là một gói tang lễ đặc trưng của vùng Pachacamac. Ảnh: @Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine.
Gói tang lễ này thực chất là một lớp bọc đặc biệt hoạt động gần giống như một chiếc quan tài. Ảnh: @Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine.
Bên trong gói tang lễ này là một xác ướp được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine.
Phương pháp xác định niên đại bằng carbon-14 trên các mẫu lấy từ xác ướp cho thấy, người được ướp xác đã được chôn cất trong khoảng thời gian từ năm 1.000 đến 1.200 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine.
Xác ướp được bảo quản cực kỳ tốt và dễ dàng được vận chuyển bởi các nhà nghiên cứu, nó sẽ được kiểm tra bằng các kỹ thuật hình ảnh y học (chụp X-quang, chụp cắt lớp, tái tạo 3D, v.v.) để nghiên cứu khảo cổ chuyên sâu hơn. Ảnh: @Trung tâm nghiên cứu khảo cổ CReA-Patrimoine.
Mời Quý độc giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
