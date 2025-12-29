Countdown Gia Lai 2026 kết nối yêu thương, sẵn sàng cho hành trình mới

Theo kế hoạch, chương trình Countdown Gia Lai 2026 " Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương" sẽ diễn ra từ 20h30 ngày 31/12/2025 đến 00 giờ ngày 01/01/2026

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2026, tối 31/12/2025, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

Chương trình cầu truyền hình chào năm mới 2026 tại hai điểm cầu Quy Nhơn và Pleiku hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tin, khát vọng phục hồi và phát triển, tinh thần đoàn kết của người dân Gia Lai trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Countdown Gia Lai 2026 chủ đề Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” Ảnh D.N

Sự kiện không chỉ là điểm nhấn văn hóa – giải trí trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình vượt qua khó khăn sau bão lũ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lạc quan, hướng tới một năm mới an lành, thịnh vượng, đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Mở đầu chương trình là đại cảnh nghệ thuật “Thắp lửa trái tim” với âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng, màn hình LED quy mô lớn, tạo nên không gian giàu tính biểu tượng. Ca khúc “Ngọn lửa trái tim” được dàn dựng công phu, khắc họa hình ảnh “ngọn lửa” – biểu trưng cho tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, tình người và sự đoàn kết – những giá trị bền bỉ đã giúp con người Gia Lai vượt qua khó khăn, thử thách.

Chương I: “Sức sống mùa xuân – Lan tỏa yêu thương” với những ca khúc quốc tế và Việt Nam như Happy New Year, Hello Việt Nam, Điệp khúc mùa xuân, Đong đầy cả năm… được thể hiện bởi các nghệ sĩ trong và ngoài nước, mang đến bức tranh mùa xuân đa sắc, kết nối cảm xúc của khán giả ở mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, các tiết mục mashup, vũ đạo hiện đại kết hợp hình ảnh cảnh đẹp biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Gia Lai – vùng đất giàu tiềm năng, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách.

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (điểm cầu Pleiku), chương trình dành không gian trang trọng để tôn vinh văn hóa truyền thống Tây Nguyên với cồng chiêng, xoang và các ca khúc mang âm hưởng đại ngàn. Những thanh âm mộc mạc, sâu lắng không chỉ gợi nhắc về cội nguồn văn hóa mà còn thể hiện sự tiếp nối, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống hôm nay.

Countdown 2026 tại Gia Lai có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Kyo York, Đinh Kiến Phong, Suzie Ngọc, Khôi Vũ, Trần Ngọc Ánh, Neko Lê... Ảnh: BTC

Các tiết mục dân gian đan xen cùng âm nhạc đương đại tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, khẳng định bản lĩnh, sức sống và tinh thần hội nhập của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Chương II: “Thắp lửa tuổi trẻ – Hội tụ quốc tế” với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, nghệ sĩ DJ trong nước và quốc tế. Những giai điệu âm nhạc hiện đại, EDM cùng hiệu ứng sân khấu rực rỡ sẽ đưa khán giả hòa mình vào không gian lễ hội đầy năng lượng, hướng tới thời khắc đếm ngược thiêng liêng chào năm mới.

Đỉnh cao của chương trình là khoảnh khắc countdown và màn pháo hoa kỹ xảo rực sáng bầu trời, đánh dấu sự khép lại của năm 2025 và mở ra năm 2026 với niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn xa.

Gia Lai Countdown 2026 không chỉ là một đêm hội âm nhạc – giải trí, mà còn là bản hòa ca của niềm tin, của sự đoàn kết và của khát vọng phát triển. Trong thời khắc giao hòa của đất trời nơi ngọn lửa của niềm tin, yêu thương và hy vọng tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa trong mỗi người dân Gia Lai và bạn bè, du khách gần xa tạo nên một nguồn năng lượng tích cực cho một năm mới an lành, thịnh vượng và nhiều thành công.