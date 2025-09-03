Hà Nội

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về lễ kỷ niệm Quốc khánh

Do thiếu hiểu biết, T.V.H không nghiên cứu kỹ nội dung trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Gia Đạt

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H, sinh năm 1960, trú tại xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

capture-3612.png
Cơ quan chức năng làm việc với T.V.H.

Quá trình làm việc, T.V.H khai do thiếu hiểu biết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. T.V.H thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết, video clip và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Hải Anh ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng T.V.T theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Xã hội

Xử phạt người đàn ông thông tin sai sự thật trên Facebook

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Ngày 30/8, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ông H.V.Đ (SN 1971, trú tại xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT ở Hà Nội

Chị T. đã đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT.

5-1706.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người vi phạm.
Xã hội

Thông tin Chủ tịch phường ở Huế bị bắt cùng nhiều sổ đỏ là sai sự thật

Cơ quan chức năng TP Huế khẳng định, thông tin một Chủ tịch phường ở địa phương này bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng là tin giả.

Ngày 26/8, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện kênh Tiktok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat), đăng tải nội dung “bắt giữ ông Trần Văn Trung, một chủ tịch phường” thuộc TP Huế là tin giả, tin sai sự thật.

Trước đó, trên kênh Tiktok có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải nội dung: "Chiều hôm nay 25/8 cơ quan pháp luật và Bộ Công an tiến hành lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung - một chủ tịch phường trực thuộc TP Huế về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và nhận hối lộ..."

