Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về lễ kỷ niệm Quốc khánh

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H, sinh năm 1960, trú tại xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan chức năng làm việc với T.V.H.

Quá trình làm việc, T.V.H khai do thiếu hiểu biết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. T.V.H thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết, video clip và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Hải Anh ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng T.V.T theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

