Đan Trường - Tiến Đạt gây dựng sự nghiệp ra sao trước khi mở quán cà phê?

Trước khi đầu tư quán cà phê, Đan Trường và Tiến Đạt có hơn 30 năm tạo dựng tên tuổi, mỗi người ghi dấu bằng một con đường riêng.

Tiến Đạt - Đan Trường ủng hộ thực hiện quy định về bản quyền âm nhạc

Việc thực hiện quy định về trả tiền bản quyền phát nhạc tại quán cà phê đang nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ kinh doanh trong lĩnh vực này. Theo Vietnamnet, Tiến Đạt và Đan Trường đều bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời chủ động thực hiện nghĩa vụ bản quyền tại cơ sở kinh doanh của mình.

Hiện Tiến Đạt điều hành 3 quán cà phê tại TP HCM với diện tích lần lượt khoảng 200m2, 100m2 và 50m2. Ngay sau khi Nghị định 17/2023/NĐ-CP có hiệu lực, anh cùng vợ là Thụy Vy đã liên hệ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để đóng tiền bản quyền.

Rapper Tiến Đạt làm chủ quán cà phê. Ảnh: FB Tiến Đạt.

Trong khi đó, Đan Trường khai trương quán cà phê tại trung tâm TP HCM hôm 23/5. "Quy định trong Nghị định 17/2023/NĐ-CP rất hợp lý và phù hợp với pháp luật quốc tế. Để cho ra đời các tác phẩm âm nhạc, các nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất đã tiêu tốn rất nhiều chất xám, công sức lẫn thời gian, tiền bạc.

Vì vậy, việc trả tiền bản quyền âm nhạc là điều đương nhiên và chúng ta phải thực hiện", ông bầu Hoàng Tuấn - đại diện HT Productions, phụ trách các vấn đề về bản quyền cho ca sĩ Đan Trường cho hay.

Theo đại diện H.T Productions, trong gần hai tháng đầu khai trương, quán ưu tiên phát các tác phẩm do công ty sở hữu hoặc được tác giả đồng thuận. Về lâu dài, phía Đan Trường sẽ bổ sung ca khúc của nhiều nghệ sĩ khác và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền bản quyền với VCPMC.

Đan Trường giữ sức hút sau gần ba thập kỷ ca hát

Theo Znews và Tiền Phong, Đan Trường khởi nghiệp từ cuối những năm 1990. Sở hữu ngoại hình thư sinh, mái tóc hai mái đặc trưng cùng chất giọng nhẹ nhàng, anh nhanh chóng tạo dấu ấn với ca khúc "Kiếp ve sầu", từ đó trở thành một trong những nam ca sĩ ăn khách của nhạc Việt.

Sự nghiệp của Đan Trường gắn liền với H.T Production và bầu Hoàng Tuấn. Ngay từ những ngày đầu, anh được xây dựng hình ảnh và định hướng âm nhạc bài bản, từng bước tạo dựng vị trí hàng đầu trên thị trường.

"Anh Bo" tham gia ca hát, đóng phim trong nhiều năm qua. Ảnh: FB Đan Trường.

Ảnh: FB Đan Trường.

Đầu những năm 2000, Đan Trường kết hợp cùng Cẩm Ly tạo nên một trong những cặp song ca thành công nhất V-pop với hàng loạt ca khúc như "Ảo mộng tình yêu", "Tuyết hồng", "Trở lại phố cũ", "Khung trời ngày xưa", "Nếu phôi pha ngày mai" hay "Mưa buồn".

Sau khi có chỗ đứng ở dòng nhạc trẻ, nam ca sĩ tiếp tục thử sức với hip-hop, R&B, dance, đồng thời thành công ở dòng nhạc hùng ca và dân ca quê hương qua các ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng", "Lời ru ngàn đời", "Chim trắng mồ côi", "Dây đủng đỉnh buồn", "Anh Ba Khía"...

Trong hơn 30 năm ca hát, anh nhận nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, HTV Awards, chủ yếu ở hạng mục Ca sĩ được yêu thích nhất và Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Ngoài ca hát, Đan Trường còn tham gia nhiều bộ phim.

Theo VTV, năm 2025, Đan Trường tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát với gần 10.000 khán giả đội mưa theo dõi. Anh cho biết điều khó nhất không phải giữ giọng hát mà là giữ được tình cảm của khán giả qua nhiều năm làm nghề.

Tiến Đạt từ vũ công đến rapper đời đầu của nhạc Việt

Theo VOV, Tiến Đạt bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 với vai trò vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông. Sau đó, anh kết hợp với ca sĩ Thanh Thảo qua các ca khúc "Đêm không sao", "Chàng và Nàng", "Ok! Mình chia tay"... Đến năm 2003, Tiến Đạt hoạt động solo với nghệ danh Mr. D và trở thành một trong những gương mặt sớm đưa rap đến gần công chúng đại chúng.

Theo Tiền Phong, thời điểm đó rap và văn hóa hip-hop vẫn chưa được đón nhận rộng rãi tại Việt Nam. Tiến Đạt theo đuổi mục tiêu đưa rap xuất hiện trên truyền hình và các phương tiện truyền thông, dù cơ hội dành cho dòng nhạc này còn hạn chế.

Khi rap dần phổ biến từ cuối những năm 2000 và bùng nổ sau đó, Tiến Đạt dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và năm 2025 phát hành EP "Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây", đánh dấu chặng đường 30 năm làm nghề.

Tiến Đạt ca hát trở lại từ năm 2024. Ảnh: FB Tiến Đạt.

Dù sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc, Tiến Đạt không chọn phát nhạc của mình tại quán. Anh chia sẻ: "Nếu mở mỗi nhạc của tôi, chắc khách chạy hết mất! Thỉnh thoảng trong danh sách có vài bài của tôi hoặc nhạc mới của các anh em nghệ sĩ gửi gắm thôi. Tất cả đều nằm trong danh mục đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền và quan trọng nhất là phải phù hợp với không gian chung”.

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