Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Đan Trường

Giải trí

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Đan Trường

Đan Trường miệt mài hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho con trai, có sở thích làm vườn. Mới đây, anh Bo vướng ồn ào từ thiện.

Đan Trường vừa công khai sao kê, đóng tài khoản cá nhân mà anh sử dụng để kêu gọi quyên góp. Nam ca sĩ cũng chuyển 268 triệu đồng đến UBND – MTTQ các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk hỗ trợ bà con vùng lũ.
Đan Trường chưa kịp mở tài khoản riêng cho từ thiện do đang ở Mỹ và muốn nhanh chóng gọi các fan ruột sẻ chia với bà con vùng lũ. Nam ca sĩ khẳng định, từ trước đến nay, anh luôn minh bạch từ thiện.
Đan Trường ở Mỹ biểu diễn. Trong 30 năm qua, anh chăm chỉ chạy show trong và ngoài nước.
Đan Trường chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi vẫn còn yêu nghề lắm! May mắn công việc thuận lợi, phát triển trong nhiều năm qua. Lời mời từ các đơn vị, lịch ghi âm, lưu diễn trong và ngoài nước khiến tôi luôn bận rộn".
Đan Trường chia sẻ trên Dân Việt, dù anh sống và hoạt động âm nhạc chủ yếu ở Việt Nam nhưng anh vẫn cố gắng sang Mỹ ít nhất hai tháng một lần để cùng vợ cũ Thủy Tiên chăm sóc con trai.
Đan Trường đưa con trai Thiên Từ đi xem phim.
Đan Trường vui vẻ hội ngộ doanh nhân Thủy Tiên.
Về nghi vấn tái hợp, vợ cũ Đan Trường từng chia sẻ với khán giả: “Tuy anh chị không còn duyên nợ vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè tri kỷ và cùng nhau thương yêu, chăm sóc cho Thiên Từ nên bé vẫn rất hạnh phúc”.
Tuổi U50, Đan Trường có sở thích làm vườn. Ở Mỹ, nam ca sĩ trồng hoa hồng trước nhà riêng.
Đan Trường giữ vẻ ngoài phong độ nhiều năm qua.
Đan Trường gây chú ý khi chia sẻ, bản thân bị mắc bệnh xương khớp và rối loạn tiền đình sai tư thế. "Bệnh không trị dứt điểm được. Tôi được khuyên cần phải ngủ và nghỉ ngơi nhiều. Khi nhảy vũ đạo, tôi cố gắng tránh những cú xoay vì dễ té ngửa", Gia Đình Xã Hội dẫn lời anh Bo.
