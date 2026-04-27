Diễn viên Thanh Tú mắc ung thư di căn, sống như thể mai là ngày cuối

Nhắc đến diễn viên Thanh Tú (Tú 'cháo lòng'), khán giả nhớ ngay đến người đàn bà chua ngoa, đanh đá trên sân khấu. Nhưng phía sau đó là một hành trình rất khác - một Thanh Tú mạnh mẽ, hài hước nhưng cũng đầy từng trải. Sau tất cả, chị vẫn chọn cách sống trọn vẹn từng ngày như thể ngày mai là ngày cuối nhưng hôm nay nhất định phải cười thật to.

4 lần lên bàn mổ

- Dạo gần đây, chị tăng cân và vui tươi hơn trước?

Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ với truyền thông, nếu không nói chẳng ai biết tôi bị K tuyến giáp và đã di căn hạch. Nhìn bề ngoài tôi vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng 4 năm qua, tôi đã lên bàn mổ 4 lần và một lần điều trị phóng xạ. Nghe thì ghê nhưng tôi vẫn đi làm, xuất hiện trên truyền hình, sân khấu.

Tôi phát hiện bệnh khi đang quay phim Đừng làm mẹ cáu. Lúc đó quyết định mổ ngay nên tôi xin nghỉ đúng 1 tuần. Điều tôi sợ nhất không phải là đau, cũng không phải sẹo… mà là mất giọng. Mất tiếng hát, mất luôn cái nghề của mình thì coi như xong.

May mắn là tôi gặp được bác sĩ rất có tâm. Ca mổ kéo dài 5 tiếng, chỉ để đảm bảo giữ được dây thanh quản và tính thẩm mỹ. Nghĩ lại tôi vẫn thấy mình được nhiều người yêu thương.

- Khi biết bệnh đã di căn, chị đối diện thế nào?

Thật sự là lúc đó tôi trống rỗng. Tôi không hiểu gì về bệnh, chỉ nghĩ đơn giản là chắc mình sắp hết đời rồi. Nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài vì sợ bố mẹ buồn. Bên tôi trong như đóng băng, không nghĩ được gì. Có lẽ vì cuộc đời tôi vốn đã nhiều biến cố nên việc “sốc lại tinh thần” cũng không quá khó.

- Biến cố đó đã thay đổi chị như thế nào?

Tôi bắt đầu nhìn cuộc sống khác đi. Tôi sống như ngày mai là lần cuối nên phải vui cho trọn.

Tôi sống cởi mở hơn cũng khắt khe hơn (cười). Tôi không còn cầu toàn như trước nữa mà chọn cái phù hợp. Tôi sống cho mình nhiều hơn, bớt những mối quan hệ không cần thiết.

Có khi vì thế mà tôi tăng 10kg (cười lớn). Nhưng bù lại, công việc tốt hơn mình thấy nhẹ nhõm hơn.

Không biết có phải ông trời thương không, sau khi mổ xong tôi lại được làm việc với nghệ sĩ Vượng Râu. Tôi từng xem nhiều tiểu phẩm của cậu ấy và luôn nghĩ rằng vai này mà mình đóng chắc chắn rất hay. Thế nhưng tôi không bao giờ đi xin vai, chỉ âm thầm theo dõi.

Rồi duyên lành đến, cậu ấy cho tôi cơ hội được hát, được tham gia những chương trình đúng sở trường. 3 năm qua, tôi tham gia Tết Vạn Lộc và Hài hát tình ca, còn đạt Á quân cuộc thi.

Làm nghề hơn 30 năm, đóng bao nhiêu phim nhưng đến khi đi hát lại được khán giả đón nhận, được động viên tôi thấy hạnh phúc lắm.

Dù bị ung thư tuyến giáp nhưng Thanh Tú hát hết mình và giành Á quân "Hài hát tình ca".

- Gia đình, đặc biệt là các con, đồng hành với chị ra sao?

Các con là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Thực ra, các cháu cũng có gia đình riêng, không thể lúc nào cũng ở bên, nhất là khi tôi ốm đau.

Nhưng con cái là cái đích, lý do để tôi phải vững vàng. Chưa kể tôi còn có cháu ngoại - món quà tinh thần vô giá mà con gái tặng cho mình.

- Có khi nào chị thấy chạnh lòng vì một mình?

Có chứ! Hồi các con còn nhỏ, những lúc ốm đau, tôi cũng hay khóc thầm lắm. Miệng cứ nói "không cần đâu" nhưng thật ra ai mà chẳng muốn có một bờ vai.

Nhưng thời gian qua đi, mọi thứ cũng dịu lại. Ở tuổi này, tôi không còn buồn nhiều vì chuyện đó nữa. Cuộc sống có quá nhiều thứ để bận rộn và vui rồi.

- Sau những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị có đặt ra tiêu chuẩn gì cho một người đồng hành?

Tôi không chọn theo sở thích nữa đâu. Giờ chỉ cần hợp thôi, hợp ăn, hợp nói, hợp gói, hợp mở là được (cười), đơn giản thế thôi!

Nếu không làm nghệ sĩ sẽ làm giúp việc

- Ngoài sân khấu, chị là người phụ nữ như thế nào?

Tôi hướng nội, thích ở nhà nấu ăn, dọn dẹp, bày biện. Nhiều người bảo nhìn đồ ăn tôi đăng trên Facebook thấy ngon mắt lắm.

Sau này nếu khán giả không còn yêu thương, tôi đi làm giúp việc cũng được (cười). Làm gì cũng sống được vì cuộc đời đã rèn tôi quá nhiều rồi.

- Nhìn lại chặng đường đã qua về cả nghề nghiệp lẫn tình duyên, chị thấy mình được và mất gì?

Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Tôi lớn lên không phải kiểu con nhà nghệ thuật được nuôi trong nhung lụa đâu mà là rong ruổi theo các gánh hát. Tôi vừa hát, vừa làm đủ thứ việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập, từ bán xăng dạo đến bán đồ ăn.

Có lẽ vì thế mà tôi dạn đời sớm. Nghề đến với tôi không phải lựa chọn mà gần như là định mệnh.

Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Hà Nội, tôi về Nhà hát Cải lương, sau đó tới Đoàn kịch Công an Nhân dân và cuối cùng đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Vai diễn đầu tiên giúp tôi được khán giả nhớ đến là trong Gặp nhau cuối tuần. Từ đó, cái tên Tú 'cháo lòng' gắn luôn với mình.

Từ đó trở đi cứ vào vai là tôi phải chua ngoa, đanh đá. Có lúc cũng muốn làm người hiền hiền tí cho đỡ bị ghét (cười) nhưng khán giả đã "đóng khung" mình cứ làm cho tới.

Còn hát, nó ăn vào máu thịt rồi tôi chẳng cần luyện giọng nhiều, cứ lên sân khấu là cất giọng thôi.

Tôi thay đổi đến 3 nơi làm việc, tính thì ngây ngô, trong sáng quá nên nhiều khi cũng thiệt thòi. Nhưng bù lại hay gặp may ở những khúc cua, kiểu như đang bế tắc tự nhiên lại có cơ hội, cánh cửa khác mở ra. Có lẽ vì tôi sống thật.