Diva Hồng Nhung nhìn lại hơn một năm điều trị bệnh ung thư

Hồng Nhung cho biết cô đối diện những di chứng sau phẫu thuật và xạ trị ung thư vú nhưng luôn giữ tinh thần tích cực.

Thu Cúc

Trên trang cá nhân, Hồng Nhung vừa chia sẻ về hành trình hơn một năm điều trị ung thư vú. Nữ diva cho biết, cô thường dành thời gian “đối thoại với cơ thể” để nhìn lại mọi chuyện bằng sự biết ơn và tinh thần tích cực.

“Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, tôi vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng và vẻ đẹp quanh mình”, nữ ca sĩ tâm sự.

Hồng Nhung chia sẻ, khoảng bốn tháng gần đây, cô tiếp tục đối diện với những di chứng sau phẫu thuật và xạ trị. Hiện các bác sĩ vẫn đồng hành cùng cô để tìm nguyên nhân triệt để.

Diva Hồng Nhung. Ảnh: FB Hồng Nhung.

Theo nữ nghệ sĩ, điều quan trọng nhất ở thời điểm này là giữ vững tâm lý. Cô thừa nhận bản thân lo lắng, hoang mang, dù hiểu rằng tình trạng của mình vẫn nhẹ hơn nhiều người khác. Với Hồng Nhung, đây cũng là thử thách lớn về tính kiên nhẫn.

Nữ diva vẫn duy trì lối sống tích cực, làm việc và sinh hoạt bình thường. “Tôi tin tưởng tuyệt đối vào các bác sĩ, với tinh thần tích cực và phong cách sống mỗi ngày đều hoạt động bình thường, sống và làm việc”, cô chia sẻ.

Hồng Nhung cho rằng, nhiều năm sống kỷ luật, chăm chỉ tập luyện cùng tình yêu thương từ gia đình, bạn bè và khán giả đã giúp cô mạnh mẽ hơn trước biến cố sức khỏe. “Chính điều đó khiến tôi càng muốn hát, muốn sáng tạo, muốn gặp gỡ khán giả và tiếp tục chia sẻ những niềm vui sống”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Đáng chú ý, Hồng Nhung lựa chọn công khai bệnh tình vì mong câu chuyện của mình có thể giúp thêm nhiều phụ nữ chủ động đi tầm soát sớm. “Nếu câu chuyện này có thể khiến ai đó mạnh dạn đi tầm soát sớm, hoặc có thêm niềm tin để bước tiếp trong giai đoạn khó khăn, thì đó đã là điều rất ý nghĩa rồi”, cô nói.

Nữ diva cũng nhấn mạnh bản thân cảm thấy may mắn vì phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. “Tôi chỉ mong chị em phụ nữ chúng ta để ý đi tầm soát, tránh rủi ro đáng tiếc. Vì thế tôi mới chia sẻ”, Hồng Nhung nhắn nhủ.

Ít ngày trước, sau ca tiểu phẫu, Hồng Nhung từng lên tiếng trấn an khán giả khi một bài đăng mang tính hài hước về hai “giao diện” cuối tuần khiến nhiều người lo lắng. Nữ ca sĩ khẳng định sức khỏe vẫn ổn định và nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày bằng việc ra vườn cắt, cắm hoa để bắt đầu tuần mới với tinh thần tích cực.

