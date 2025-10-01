Hà Nội

Giải trí

Dàn diễn viên phim lên tiếng về việc Mưa đỏ được chọn tranh giải Oscar 2026

Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam…vừa chia sẻ về thông tin Mưa đỏ được Cục Điện ảnh gửi đi tranh vòng sơ loại Oscar 2026 ở hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, theo Vietnamnet, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( Bộ VHTTDL) đã có quyết định về việc gửi phim Mưa đỏ tham dự Vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 98.

Đại tá Kiều Thanh Thúy- Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ cho biết Điện ảnh Quân đội nhân dân cần phải chờ xin ý kiến cấp trên rồi mới quyết định có gửi phim đi không nhưng về cơ bản là khả quan.

donhathoang1.jpg
Dàn diễn viên phim Mưa đỏ. Ảnh: FB Đỗ Nhật Hoàng.

Đóng vai Cường trong Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng viết trên trang cá nhân: “Thật vinh dự khi Mưa đỏ được lựa chọn đại diện cho Việt Nam gửi tới Oscar. Đây không chỉ là niềm tự hào của ê-kíp mà còn là tình yêu, sự tri ân dành cho lịch sử, cho những người đã ngã xuống và cho khán giả đã đồng hành. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng chúng tôi suốt hành trình này”.

donhathoang2.jpg
Đỗ Nhật Hoàng vào vai nam chính. Ảnh: FB Đỗ Nhật Hoàng.

Vào vai Tạ trong Mưa đỏ, Nguyễn Phương Nam cho biết, anh thật sự hạnh phúc và tự hào khi tác phẩm được chọn tranh giải Oscar 2026. Diễn viên Lê Hạ Anh bày tỏ: “Yêu thương quá nhiều. Thật tự hào vì được là một phần của Mưa đỏ”.

donhathoang3.jpg
Dàn diễn viên phim Mưa đỏ ở hậu trường. Ảnh: FB Đỗ Nhật Hoàng.

Công chiếu vào tháng 8/2025, Mưa đỏ nhanh chóng gây sốt. Phim được đánh giá cao về chất lượng. Bên cạnh đó, tác phẩm còn lập kỷ lục về doanh thu. Hiện tại, Mưa đỏ là phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Dự án rời rạp với doanh thu 713 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập).

Về thành công vượt của Mưa đỏ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ trên Znews: “Nhiều khán giả trẻ bắt đầu quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc một cách mới mẻ và chân thực, thông qua các sản phẩm văn hóa chất lượng. Đây chính là tín hiệu tích cực cho dòng phim chiến tranh, cách mạng trong tương lai’.

