Vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút của diễn viên Oanh Kiều

Giải trí

Vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút của diễn viên Oanh Kiều

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo cùng thần thái đậm chất điện ảnh, diễn viên Oanh Kiều dễ dàng 'gây mê' người đối diện mỗi lần xuất hiện.

Tối ngày 31/12/2025, diễn viên Oanh Kiều gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên bạn trai giấu mặt. Trong loạt ảnh, Oanh Kiều không giấu được niềm hạnh phúc khi ôm nửa kia.
Theo Znews, nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa từng có một mối tình 5 năm. Cô cho biết: "Tôi chọn cách ra đi im lặng và không đòi hỏi gì vì không muốn tình cảm hết mà còn đôi co, cãi nhau, tranh giành tài sản. Sự tranh cãi xảy ra chắc gì tôi đã lấy được gì mà còn mất hết kỷ niệm đẹp của 5 năm bên nhau".
Oanh Kiều gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng, trong trẻo và rất điện ảnh. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, làn da sáng, vóc dáng cân đối, gợi cảm.
Người hâm mộ nhận xét Oanh Kiều hao hao Song Hye Kyo trong một số khoảnh khắc.
Oanh Kiều ít trang điểm ở đời thường. Nữ diễn viên chia sẻ trên Đời Sống Gia Đình, cô hạn chế trang điểm và thường xuyên để mặt mộc giúp da được 'thở'.
Oanh Kiều học cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
Theo Dân Việt, ngoài Tiếng sét trong mưa, Oanh Kiều từng đóng phim truyền hình Bán chồng (2019), Cây táo nở hoa (2020), Duyên kiếp, Lỗi đạo cang thường (2021), phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn, Dạ cổ hoài lang (2017), Về quê ăn tết (2018); Nắng 3: Lời hứa của cha (2020); Người lắng nghe: Lời thì thầm, Trạng Tí phiêu lưu ký (2021), Lật mặt 7: Một điều ước (2024).
Cô từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Nghệ thuật châu Á năm 2021 với vai diễn An Nhiên trong Người lắng nghe: Lời thì thầm.
Oanh Kiều còn giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 năm 2025 với vai diễn trong phim Lụa.
Oanh Kiều là bạn thân của Midu trong showbiz Việt.
Khi Midu làm đám cưới vào năm 2024, Oanh Kiều là một trong những nàng phù dâu.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Oanh Kiều)
