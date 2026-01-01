Hà Nội

Con gái Quách Ngọc Tuyên gây sốt với vẻ ngoài xinh xắn như búp bê

Giải trí

Con gái Quách Ngọc Tuyên gây sốt với vẻ ngoài xinh xắn như búp bê

Bé Bào Ngư - con gái đầu lòng của diễn viên Quách Ngọc Tuyên gây chú ý với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng.

Bé Bào Ngư - con gái đầu lòng của diễn viên Quách Ngọc Tuyên sinh năm 2019. Theo Dân Việt, tên thật của bé Bào Ngư là Quách Khả Doanh với ý nghĩa một nàng khả ái và thành đạt.
Bé Bào Ngư cùng Quách Ngọc Tuyên từng làm khách mời trong chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế năm 2025.
Ái nữ nhà Quách Ngọc Tuyên gây thương nhớ nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, trong veo, làn da trắng hồng.
Dù diện trang phục đơn giản hay được ba mẹ chăm chút váy áo, con gái Quách Ngọc Tuyên vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài dễ thương, càng nhìn càng yêu mến.
Trong một bộ ảnh nghệ thuật, bé Bào Ngư diện chiếc váy trắng bồng bềnh. Mái tóc đen óng của cô nhóc được uốn nhẹ tự nhiên. Nhiều khán giả khen ngợi con gái Quách Ngọc Tuyên xinh như búp bê.
Quách Ngọc Tuyên từng chia sẻ trên Người Đưa Tin, bé Bào Ngư rất ngoan ngoãn. Cô nhóc có ý thức không xả rác từ hồi còn rất nhỏ.
"Có lần tôi giả vờ xả rác, Bào Ngư còn chỉnh tôi không được xả rác bừa bãi", Quách Ngọc Tuyên cho hay.
Nam diễn viên muốn dạy bé Bào Ngư xem bố mẹ là như những người bạn, có thể chia sẻ mọi chuyện. "Tuyên thường trò chuyện, tâm sự với bé Bào Ngư hỏi bé những chuyện như Con có đi học ngoan không, Ngày hôm nay con làm gì", Quách Ngọc Tuyên tâm sự.
Ngoài bé Bào Ngư, Quách Ngọc Tuyên và Thảo Hân còn có cậu con trai tên Vi Cá. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Quách Ngọc Tuyên nói biết ơn vợ vì cô chăm con nhỏ, một tay quán xuyến nhà cửa khi anh bận công việc.
Dù hướng nội, nhát máy quay, Thảo Hân chủ động ngỏ ý tham gia phim Trăng điên của Quách Ngọc Tuyên khiến anh và cả ê-kíp bất ngờ. "Vợ tham gia phim vì muốn mang đến may mắn cho tôi. Vợ chồng tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi đem tới may mắn cho nhau. Bà xã góp mặt cũng tạo động lực tinh thần, giúp tôi vững vàng hoàn thành dự án”, Quách Ngọc Tuyên kể.
