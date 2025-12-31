Hot face sao Việt: Khả Ngân xinh đẹp nền nã trong tà áo dài

Khả Ngân xinh đẹp nền nã trong tà áo dài. Đỗ Thị Hà nhận hàng chục nghìn lượt thích khi khoe ảnh đi ăn cưới.
Volkswagen Golf GTI ra mắt 1976 đã gây ấn tượng mạnh và hiện đã có 2,5 triệu xe bán ra toàn cầu, vào 2026 khi sinh nhật lần thứ 50 xe sẽ có phiên bản đặc biệt.
Chuyên gia cảnh báo nhiều công cụ bảo mật AI đang bị thổi phồng năng lực, trong khi đội ngũ an ninh truyền thống chưa sẵn sàng đối phó rủi ro mới.
Đăng tải bộ ảnh mới đầy năng động và quyến rũ trên sân tennis, Huyền 2k4 gây chú ý với vòng 2 cùng vết rạn da chân thực sau sinh con đầu lòng.
Khi chinh phục đỉnh Everest, một số nhà leo núi đã gặp tai nạn và qua đời. Thi thể của họ mãi chưa thể đưa xuống núi dù nhiều năm đã trôi qua. Vì sao lại vậy?
Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất việc triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mới tại Belarus.
Trong bài đăng mới nhất chào tuổi mới, MC Mai Ngọc khiến fan xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng mặn mà và những khoảnh khắc ngọt lịm bên con trai kháu khỉnh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/1, Xử Nữ mọi chuyện đều tốt, chú ý tiết kiệm tiền khi đang kiếm được. Cự Giải nên dũng cảm hơn, sẽ tiến bộ phát triển.
Nhờ AI thông minh, camera vượt tầm giá và thiết kế cao cấp, Galaxy A56 5G được giới chuyên gia đánh giá cao và đạt doanh số ấn tượng toàn cầu.
Cùng là bà xã của những đạo diễn nổi tiếng, Minh Hà và Đinh Ngọc Diệp luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Trong năm 2025, nhiều sao Việt đã tậu thêm nhà mới, trong đó, có căn biệt thự rộng tới 2.000m2, có cơ ngơi đẹp không kém resort...
Không chỉ có biển mây, Tà Xùa mùa cuối năm còn khiến du khách mê mẩn với đồi hoa cánh bướm tím hồng bung nở, tạo điểm check-in thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc.
Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh cực cháy trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cùng gia đình.
Bước sang năm 2026, vận trình của một số con giáp có sự chuyển biến rõ rệt khi biết chớp thời cơ, vượt qua giai đoạn thử thách để bứt phá mạnh mẽ.
Mẫu xe SUV Lynk & Co 900 đã mở cọc tại các đại lý chính hãng, xe sẽ chính thức bán ra ở thị trường Việt Nam vào năm sau với giá bán khoảng 3,2 tỷ đồng.
Năm 1995, hãng Gallup và báo USA Today gọi điện cho 1.055 người dân Mỹ và đề nghị họ đưa ra những dự đoán về năm 2025. Đến nay, nhiều tiên tri đã ứng nghiệm.
Theo các chuyên gia, một ngày trên Trái đất chỉ dài khoảng 19 giờ vào hàng tỉ năm trước thay vì 24 giờ như hiện nay.
Lotus Chat bất ngờ thăng hạng mạnh trên App Store và Play Store, cho thấy người dùng Việt đang tìm kiếm ứng dụng chat đề cao bảo mật và giao tiếp cốt lõi.
Thị trường xe máy điện tại Việt Nam vừa đón nhận tín hiệu mới đầy thú vị khi mẫu Honda WN7 2026 bất ngờ xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp số cuối năm.
Chiếc Mercedes-Maybach S680 này Virgil Abloh muốn trở thành món quà đầu năm 2026 dành cho bạn nếu như chịu chi, nhưng số tiền cần phải trả thì lại không bật mí.
BOYA Magic là micro không dây tích hợp khử ồn AI, thiết kế linh hoạt và tương thích đa thiết bị, hướng tới nhà sáng tạo nội dung với mức giá dễ tiếp cận.