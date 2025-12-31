Hà Nội

Hot face sao Việt: Khả Ngân xinh đẹp nền nã trong tà áo dài

Giải trí

Hot face sao Việt: Khả Ngân xinh đẹp nền nã trong tà áo dài

Khả Ngân xinh đẹp nền nã trong tà áo dài. Đỗ Thị Hà nhận hàng chục nghìn lượt thích khi khoe ảnh đi ăn cưới. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 31/12: Diễn viên Khả Ngân xinh đẹp nền nã trong tà áo dài. Ảnh: FB Khả Ngân Sushi
Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhận hàng chục nghìn lượt thích khi khoe ảnh đi ăn cưới. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà
Bà xã đạo diễn Victor Vũ lại gây ấn tượng khi diện trang phục yếm. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Phan Minh Huyền được fan đến trường quay chúc mừng hết vai trong phim 'Cách em 1 milimet'. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Nhật Kim Anh đưa con gái Julia đi nghỉ dưỡng tại khu sinh thái. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Hoa hậu Thanh Thủy diện đồ năng động, trẻ trung. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Người đẹp Doãn Hải My cùng gia đình du lịch biển Phú Quốc. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu
Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - ông xã hoa hậu H'Hen Niê - đưa con đi cà phê. Ảnh: FB Tuấn Khôi
