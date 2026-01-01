Hà Nội

Đức Phúc hào hứng bắt trend 'chui gầm bàn ăn 12 quả nho'

Giải trí

Đức Phúc hào hứng bắt trend 'chui gầm bàn ăn 12 quả nho'

Nam ca sĩ Đức Phúc khiến fan thích thú khi tham gia trào lưu 'chui gầm bàn ăn 12 quả nho' trong đêm giao thừa.

Trào lưu 'chui gầm bàn ăn 12 quả nho' rộ lên mỗi dịp giao thừa Tết Dương lịch. Mới đây, ca sĩ Đức Phúc hào hứng tham gia trào lưu này. Cụ thể, sau khi biểu diễn xong, anh ăn nho dưới gầm bàn. "Gì chứ diễn thì diễn, ăn nho là vẫn phải ăn nha mọi người", Đức Phúc bày tỏ.
Theo Dân Việt, ăn 12 quả nho là văn hóa đón năm mới của người Tây Ban Nha. Người dân tin rằng nếu ăn trọn vẹn 12 quả nho đúng thời khắc giao thừa, năm mới sẽ mang đến sức khỏe, tài lộc, công việc hanh thông và tình duyên thuận lợi.
2025 là năm mà Đức Phúc gặt hái nhiều thành công về sự nghiệp.
Nam ca sĩ đoạt quán quân với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, nhận giải thưởng hơn 9 tỷ đồng, được Reuters, CNN đưa tin về chiến thắng.
Sau đó, Đức Phúc tiếp tục đoạt không ít giải thưởng.
Chỉ trong 1 tuần của tháng 12/2025, nam ca sĩ giành đến 3 giải: Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI, Ca sĩ sáng tạo truyền cảm hứng 2025 tại VCEP Artists 2025 và Sân khấu trình diễn truyền cảm hứng nhất của năm tại Male Icon Awards 2025.
Ngày 29/12/2025, theo Vietnamnet, sự kiện Đức Phúc - đại diện Việt Nam vô địch Intervision 2025 có tên trong 20 đề cử nổi bật, được đưa ra đề cử để lựa chọn 15 sự kiện Văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025.
Trong năm 2025, Đức Phúc còn ghi điểm bởi nhiều lần làm từ thiện.
Anh ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bão Bualoi, quyên góp cho bà con ở Huế và Đà Nẵng 200 triệu đồng, ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân tỉnh Đắk Lắk﻿.
