Vai diễn ấn tượng của Hạ Anh trước ‘Mưa đỏ’

Giải trí

Vai diễn ấn tượng của Hạ Anh trước ‘Mưa đỏ’

Trước Hồng trong phim điện ảnh, diễn viên Hạ Anh gây ấn tượng khi đóng vai phản diện trong phim Lưới trời.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Mưa đỏ, Hạ Anh đóng vai Hồng - cô lái đò dũng cảm, gan dạ. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Trong phim Mưa đỏ, Hạ Anh đóng vai Hồng - cô lái đò dũng cảm, gan dạ. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Trước Hồng, Hạ Anh có không ít vai diễn gây ấn tượng. Một trong số đó là Mỹ Tú trong Lưới trời. Ảnh: Tiền Phong.
Trước Hồng, Hạ Anh có không ít vai diễn gây ấn tượng. Một trong số đó là Mỹ Tú trong Lưới trời. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, Mỹ Tú của Hạ Anh từ thơ ngây, đơn thuần trở nên toan tính, thủ đoạn. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, Mỹ Tú của Hạ Anh từ thơ ngây, đơn thuần trở nên toan tính, thủ đoạn. Ảnh: Tiền Phong.
Hạ Anh chia sẻ trên VOV, khi đọc các bình luận đả kích diễn viên thay vì nhân vật, cô cảm thấy hơi chạnh lòng. Ảnh: VOV.
Hạ Anh chia sẻ trên VOV, khi đọc các bình luận đả kích diễn viên thay vì nhân vật, cô cảm thấy hơi chạnh lòng. Ảnh: VOV.
Nữ diễn viên nói thêm: “Nhưng đã là diễn viên, đã tự cho mình cơ hội thể hiện nhiều cuộc đời và sống nhiều cuộc đời khác nhau, thể hiện nhiều vai diễn khác nhau, đôi khi khán giả nhầm lẫn diễn viên chính là nhân vật”. Ảnh: Tiền Phong.
Nữ diễn viên nói thêm: "Nhưng đã là diễn viên, đã tự cho mình cơ hội thể hiện nhiều cuộc đời và sống nhiều cuộc đời khác nhau, thể hiện nhiều vai diễn khác nhau, đôi khi khán giả nhầm lẫn diễn viên chính là nhân vật". Ảnh: Tiền Phong.
Chia sẻ trên Yeah1 về hậu trường đóng phim Lưới trời, Hạ Anh cho biết, trong một cảnh nhảy từ cái bờ ruộng bên này sang bờ bên kia, cô ban đầu toát hết mồ hôi vì sợ. Đến khi diễn thật, cô vừa khóc vừa diễn nhảy qua bờ ruộng một phát ăn ngay. Ảnh: Yeah1.
Chia sẻ trên Yeah1 về hậu trường đóng phim Lưới trời, Hạ Anh cho biết, trong một cảnh nhảy từ cái bờ ruộng bên này sang bờ bên kia, cô ban đầu toát hết mồ hôi vì sợ. Đến khi diễn thật, cô vừa khóc vừa diễn nhảy qua bờ ruộng một phát ăn ngay. Ảnh: Yeah1.
Hạ Anh còn gây ấn tượng khi đóng Lật mặt: 48h. Nhân vật của cô là người vợ thích tám chuyện nhưng vô cùng tốt bụng của Lâm (Mạc Văn Khoa) đóng. Ảnh: Dân Việt.
Hạ Anh còn gây ấn tượng khi đóng Lật mặt: 48h. Nhân vật của cô là người vợ thích tám chuyện nhưng vô cùng tốt bụng của Lâm (Mạc Văn Khoa) đóng. Ảnh: Dân Việt.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, trong một cảnh quay phim Lật mặt: 48h, Hạ Anh cùng Mạc Văn Khoa, Võ Thanh Tâm, Ốc Thanh Vân và bé Thy phải ngâm mình dưới làn nước lạnh 23 độ C liên tục từ 3 giờ đêm tới tận sáng. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, trong một cảnh quay phim Lật mặt: 48h, Hạ Anh cùng Mạc Văn Khoa, Võ Thanh Tâm, Ốc Thanh Vân và bé Thy phải ngâm mình dưới làn nước lạnh 23 độ C liên tục từ 3 giờ đêm tới tận sáng. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Nhìn lại hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Hạ Anh cho hay, cô cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều, không chỉ về kỹ năng diễn xuất mà còn về tư duy, cách nhìn nhận cuộc sống và nghề nghiệp. Ảnh: FB Hạ Anh.
Nhìn lại hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Hạ Anh cho hay, cô cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều, không chỉ về kỹ năng diễn xuất mà còn về tư duy, cách nhìn nhận cuộc sống và nghề nghiệp. Ảnh: FB Hạ Anh.
Thu Cúc (tổng hợp)
