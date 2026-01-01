Hà Nội

Khả Như khoe vẻ gợi cảm, tươi mới dịp đầu năm

Khả Như mở màn năm mới bằng bộ ảnh đầy cuốn hút. Hiện tại, cô gây chú ý khi đóng vai Thắm trong phim Ai thương ai mến.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên hài Khả Như khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ ảnh đầu năm. Ảnh: FB Khả Như.
Thắm của Ai thương ai mến ăn mặc gợi cảm, thời thượng. Ảnh: FB Khả Như.
Khả Như cho thấy thăng hạng rõ rệt về nhan sắc khi theo đuổi phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn. Ảnh: FB Khả Như.
Trong phim Ai thương ai mến, Khả Như đóng vai Thắm. Theo Thế Giới Điện Ảnh, Thắm là bạn thân của Hai Mến, đem lòng say mê Chờ, bất chấp anh yêu Thương. Thắm chủ động theo đuổi người thương. Ngay cả trước lời khuyên can của Hai Mến, Thắm vẫn không từ bỏ. Ảnh: FB Khả Như.
Khả Như quyết định tham gia Ai thương ai mến do Thu Trang làm đạo diễn, sản xuất, đóng phim ngay từ những thông tin đầu tiên về buổi casting. Ảnh: FB Khả Như.
“Khi nghe đây là dự án của chị Thu Trang, tôi nghĩ chắc chắn rất nhiều diễn viên sẽ muốn thử vai, và bản thân tôi cũng không ngoại lệ”, Khả Như chia sẻ. Ảnh: FB Khả Như.
Khả Như đánh giá cao cách đạo diễn Thu Trang kết nối dàn diễn viên. “Sau một thời gian làm việc, tôi thấy mọi thứ rất hợp lý, rất đúng người - đúng vai. Chính sự đặt để này sẽ khiến khán giả tò mò và muốn ra rạp để xem các diễn viên quen thuộc hóa thân trong một diện mạo hoàn toàn mới”, Khả Như cho biết. Ảnh: FB Khả Như.
Trong buổi ra mắt phim Ai thương ai mến, Khả Như thân thiết với Huỳnh Phương.Theo Znews, Huỳnh Phương và Khả Như vướng nghi vấn hẹn hò từ 2022 khi thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau hoặc đi chơi chung nhóm bạn. Ảnh: FB Khả Như.
Dịp Giáng sinh 2025, Huỳnh Phương gọi Khả Như là "người thương" khi đăng tải hình ảnh bên nữ diễn viên hài và viết: "Đón Noel cùng người thương ở một nơi quen thuộc". Ảnh: FB Khả Như.
Huỳnh Phương khoe ảnh đón tuổi mới bên Khả Như vào tháng 11/2025. Đối mặt với nghi vấn tình cảm, cả hai vẫn chọn cách giữ im lặng. Ảnh: FB Khả Như.
