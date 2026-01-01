Khả Như khoe vẻ gợi cảm, tươi mới dịp đầu năm

Khả Như mở màn năm mới bằng bộ ảnh đầy cuốn hút. Hiện tại, cô gây chú ý khi đóng vai Thắm trong phim Ai thương ai mến.
Toyota C-HR+ 2026 vừa chính thức được công bố giá bán tịa thị trường châu Âu, đây được xem là một trong những mẫu SUV điện mới đáng chú ý nhất của hãng xe Nhật.
Nam ca sĩ Đức Phúc khiến fan thích thú khi tham gia trào lưu 'chui gầm bàn ăn 12 quả nho' trong đêm giao thừa.
Khi Tesla chưa bán nổi robot Optimus, Trung Quốc đã bứt tốc với tham vọng chiếm hơn 60% thị trường robot hình người trị giá 9.000 tỷ USD.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1, Song Ngư phát tài ngay đầu năm mới, tiền bạc không ngừng chảy vào túi. Ma Kết sự nghiệp đang có phần chững lại.
Đến 12h trưa ngày 1/1/2026, hàng nghìn ô tô, xe khách... "đứng bánh" trên đường dẫn váo cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi vì ún tắc kéo dài.
Lamborghini Urus là đỉnh cao của dòng SUV nhưng nếu bạn cảm thấy xe quá nhàm chán thì hãng độ xe Venuum sẽ thay bạn làm xe trở nên nổi bật dù là ở bất cứ đâu.
Nữ ca sĩ tỷ phú Selena Gomez mừng năm mới tại nhà, ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) tươi tắn đón giao thừa năm 2026.
Mặt tiền với các vòm cong chồng lớp, tạo hiệu ứng thông gió, lấy sáng và tăng chiều sâu kiến trúc cho công trình nhà ống hiện đại.
Vitamin A là chìa khóa cho thị lực, làn da và hệ miễn dịch, giúp cơ thể mạnh khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả hơn.
3 con giáp này sắp thoát khỏi vận xui, đón nhận cơ hội tài chính lớn, tích lũy tiền bạc và phát triển sự nghiệp bền vững trong 90 ngày tới
Người dò tìm kim loại phát hiện chiếc nhẫn tình nhân thế kỷ 17 gần một dinh thự cổ ở vùng nông thôn nước Anh.
Zalo vừa lên tiếng về Điều khoản sử dụng mới, làm rõ việc thu thập dữ liệu cá nhân và lý do tài khoản có thể bị xóa nếu người dùng không đồng ý.
Oanh Kiều công khai bạn trai giao thừa Tết dương lịch 2026, Á hậu Quỳnh Anh cùng người yêu xem pháo hoa tại nhà. Nhiều sao Việt tận hưởng ngày lễ bên bạn đời.
Ẩn mình trong rừng nhiệt đới, bồ câu gà lôi (Otidiphaps nobilis) là loài chim mang dáng vẻ độc đáo và tập tính lý thú khiến giới khoa học đặc biệt chú ý.
Các đoạn video cho thấy một đoàn xe bọc thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria qua cửa khẩu Bab al-Hawa, được cho là viện trợ quân sự trực tiếp cho quân đội Syria.
Chiếc Tesla Cybertruck "lột xác" toàn diện từ Mansory với ngoại thất carbon và cánh gió Ferrari; phiên bản độ cực đoan này dành cho một đại gia ở Trung Đông.
Thị trường laptop gaming 2025 bùng nổ với RTX 50-series và Core Ultra, mang đến 5 lựa chọn đáng tiền cho mọi nhu cầu game thủ.
Các quốc gia ở Châu Âu đón chào năm mới 2026 bằng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Lực lượng tên lửa Trung Quốc ngụy trang các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Dongfeng thành xe cẩu Zoomlion.
Camera AI giao thông từng gây chấn động khi phạt oan hơn 2.000 tài xế, 626 người bị tước bằng vì lỗi hệ thống và nhận diện sai hành vi.