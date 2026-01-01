Con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng gây chú ý với diện mạo giống bố

Hà Nội

Trong chuyến du lịch dịp cuối năm, hai ái nữ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng gây chú ý khi sở hữu diện mạo đáng yêu, đặc biệt giống bố như “bản sao thu nhỏ”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã chia sẻ loạt hình ảnh cả gia đình tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm tại Đà Lạt.
Vợ chồng nữ ca sĩ cùng hai con gái lựa chọn một khu nghỉ dưỡng sang trọng, đầy đủ tiện nghi để thư giãn, nghỉ ngơi sau quãng thời gian bận rộn với công việc.
Trong loạt ảnh được đăng tải, hai cô bé Winnie và Hannie nhanh chóng “chiếm trọn spotlight”. Cả hai đều tỏ ra vui vẻ, hoạt bát, thoải mái vui chơi cùng bố mẹ.
Nhiều khán giả nhận xét rằng hai ái nữ nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng giống bố như “đúc”, từ đôi mắt, khuôn miệng đến những đường nét gương mặt hài hòa, thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.
Con gái đầu lòng Winnie ngày càng ra dáng “tiểu thư”, xinh xắn và điệu đà. Cô bé sở hữu đôi chân dài thẳng tắp, phong thái tự tin và luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc em gái.
Hình ảnh Winnie dịu dàng nắm tay Hannie hay chơi đùa cùng em khiến nhiều người không khỏi tan chảy.
Trong khi đó, ái nữ thứ hai Hannie lại ghi điểm bởi vẻ đáng yêu, lanh lợi. Cô bé được nhận xét góp nhặt nhiều nét từ Ông Cao Thắng, đặc biệt là biểu cảm gương mặt và nụ cười.
Dù lịch trình công việc dày đặc, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho các con, cùng nhau đi du lịch nhiều nơi để tạo nên những kỷ niệm đẹp.
Chính sự đồng hành và yêu thương này giúp Winnie và Hannie lớn lên trong môi trường ấm áp, tràn đầy sự quan tâm từ bố mẹ.
Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn vào năm 2019, là một trong những cặp đôi “vàng” của làng giải trí Việt. Trước khi về chung nhà, cả 2 từng có 10 năm hẹn hò.
#Đông Nhi và Ông Cao Thắng #con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng

